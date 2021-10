In New World könnt ihr Häuser in Siedlungen kaufen und dekorieren. Zudem das bringt Housing System verschiedene Boni und ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Wir von MeinMMO zeigen euch in diesem Artikel, was ihr alles rund um das Housingsystem wissen müsst, warum das Housing sehr vorteilhaft ist und welche Trophäen ihr aufstellen könnt.

In welchen Siedlungen kann ich ein Haus erwerben? In jeder Siedlung stehen euch mehrere Häuser zur Verfügung. Hier gibt es kein Limit, wie viele Spieler das Haus kaufen können, denn die Häuser sind instanziert. Also müsst ihr keine Angst davor haben, dass euch sämtliche Eigenheime vor der Nase weggeschnappt werden.

Wie kann ich mir ein Grundstück erwerben? Um ein Eigenheim zu besitzen, müsst ihr verschiedene Konditionen erfüllen.

Zuerst benötigt ihr Level 15, um überhaupt Zugriff auf das Housing zu haben. Danach müsst ihr den Ruf in einem Gebiet auf Stufe 10 erweitert haben, um den Hauskauf freizuschalten.

Im späteren Verlauf des Spiels könnt ihr bis zu 3 Häuser in einer Siedlung besitzen.

Was für Häuser gibt es? Es existieren 4 verschiedene Stufen von Häusern und jedes davon hat seine zusätzlichen Bedingungen. Hier eine Übersicht von den einzelnen Häuserstufen und was ihr braucht, um diese freischalten zu können:

Stufe 1 Haus/Wohnung 5000 Gold Stufe 10 Gebietsruf

Stufe 2 Haus/Wohnung 10000 Gold Stufe 15 Gebietsruf

Stufe 3 Haus/Wohnung 15000 Gold Stufe 20 Gebietsruf

Stufe 4 Haus/Wohnung 20000 Gold Stufe 30 Gebietsruf



Hinweis: Der erste Häuserkauf hat 50 % Rabatt. Wer beim ersten Haus direkt eine teure Stufe kauft, kann mehr Geld sparen.

Die Vorteile eines Stufe 3 Hauses auf einen Blick im Kauffenster

Häuser bergen zusätzliche Nebenkosten: Sofern eure Kompanie das Gebiet nicht kontrolliert, müsst ihr wöchentlich Grundsteuer bezahlen. Die Gilde, die das Gebiet kontrolliert, kann den Steuersatz jederzeit zwischen 5 % und 20 % bezogen auf den Kaufpreis des Hauses regeln. So kann es sein, dass ihr pro Woche für euer Stufe 4 Haus bis zu 4000 Gold blechen müsst.

Überlegt euch daher gut, ob ihr in einem bestimmten Gebiet Häuser kaufen wollt und informiert euch erstmal über die Kompanie und Steuern im jeweiligen Territorium.

Was passiert, wenn ich die Steuern nicht zahlen kann? Wenn ihr mit eurer Zahlung in Verzug seid, könnt ihr sämtliche Vorteile des Housing-Systems nicht mehr nutzen (etwa die kostenlose Teleportation jede paar Stunden) und auch keine weitere Dekorationen vornehmen, bis ihr eure Schulden beglichen habt.

Was passiert, wenn der Besitzer der Siedlung wechselt? Auch dann behaltet ihr euer Haus weiter und verliert es nicht. Allerdings kann der neue Besitzer andere Steuern festlegen, was sich dann auf euren Geldbeutel auswirkt.

Die zu zahlenden Steuern.

Ein Grundstück hilft euch extrem bei eurem Fortschritt

Welche Vorteile bringt das Housing-System mit sich? Ein Grundstück zu besitzen und auszustatten bringt euch einige starke Vorteile, die euch im Spiel enorm weiterhelfen. Je höher die Stufe des Hauses, desto größer die Boni, die ihr erhaltet.

Da New Word keine Mounts oder Schnelltransportmittel besitzt, sind die begrenzten Teleportationsmöglichkeiten immens wichtig und zeitsparend. Jedoch gibt es neben diesem Vorteil noch andere Boni im Housing-System, die übersehen werden. Wir zeigen euch , welche Vorteile die einzelnen Stufen haben:

Stufe 1 Grundstück Teleportation in das jeweilige Gebiet – 4 Stunden Cooldown 1 Möbelstück zur Erweiterung der Lagerkapazität in der jeweiligen Siedlung 5 Trophäen

Stufe 2 Grundstück Teleportation in das jeweilige Gebiet – 3 Stunden Cooldown 2 Möbelstücke zur Erweiterung der Lagerkapazität in der jeweiligen Siedlung 5 Trophäen

Stufe 3 Grundstück Teleportation in das jeweilige Gebiet – 2,5 Stunden Cooldown 3 Möbelstücke zur Erweiterung der Lagerkapazität in der jeweiligen Siedlung 5 Trophäen

Stufe 4 Grundstück Teleportation in das jeweilige Gebiet – 2 Stunden Cooldown 4 Möbelstücke zur Erweiterung der Lagerkapazität in der jeweiligen Siedlung 5 Trophäen



Housing ist gut für euren Azoth Geldbeutel: Ein zusätzlicher großer Vorteil ist das Zurücksetzen der Teleportationszeit. Dies kostet zwischen 20 und 40 Azoth, anders als eine reguläre Siedlung zu Siedlung Teleportation, die schnell 100+ Azoth verschlingen kann. Somit spart ihr auch hier deutlich Ressourcen.

Achtet auf eure Trophäenauswahl

Was sind Trophäen und was bringen diese? In New World könnt ihr sogenannte “Trophäen” in eurem Haus aufstellen, um einen globalen Buff, je nachdem welches ihr benötigt, zu erhalten. Diese werten euren Glückswert auf, wenn ihr der bestimmten Tätigkeit nachgeht. Beispielsweise ermöglicht der Buff der “Holzfäller Trophäe” beim Abholzen seltenere Materialien zu finden.

Bis zu 5 Trophäen können im Haus gleichzeitig platziert werden.

Woher bekomme ich diese Trophäen? Diese können in der Werkstatt hergestellt werden. Hier gilt wie immer, je höher die Stufe, desto stärker der Effekt.

Ihr könnt auch über den Handelsposten von anderen Spielern die Trophäen erwerben, wenn ihr gerade nicht die Möglichkeit oder Zeit habt, selbst Hand anzulegen.

Welche Trophäen lohnen sich am meisten? Und auch hier zeigt New World erneut seine Flexibilität. Es gibt an sich keine perfekte Trophäen-Aufstellung. Je nachdem, welches Handwerk oder worauf ihr euch beim Abbauen spezialisiert, sollte eure Trophäensammlung im Haus dekoriert werden. Wenn ihr etwa Rüstungsschmied werden wollt, dann ergibt es Sinn, die “Rüstungsschmied Trophäe” herzustellen.

Wir zeigen euch universelle Trophäen, die so gut wie immer aufgestellt werden können.

Holzfäller / Jagd / Ernte / Bergbau – Trophäe Lifeskills stehen in New World groß im Fokus. Eine oder mehrere von denen im Haus zu platzieren macht durchaus Sinn

Loot Trophäe Diese steigert beim Durchsuchen die Chance auf einen seltenen Fund. Unbedingt dekorieren, falls ihr 1 Platz frei habt

Fischer Trophäe Für alle Fischer Enthusiasten unter euch ist dies die perfekte Verzierung in eurem Haus.



Neben den universellen Trophäen, gibt es auch noch Einzelne für bestimmte Berufungen, die ihr speziell anfertigen oder kaufen könnt.

Wer hat das schönste Haus in New World?

Neben den Boni durch Schnellreise und die Trophäen bietet das Housing natürlich auch die Möglichkeit, das Eigenheim nach den eigenen Wünschen zu dekorieren.

Da die Spieler sich die Häuser durch verschiedene Instanzen “teilen”, hat sich Amazon ein besonderes Feature überlegt. Ganz oben werden bei dem Interface zum Betreten der Häuser die Personen angezeigt, die ein besonders “hübsches” Haus haben.

Die Rangliste eines Eigenheims

Andere Spieler können euer Haus über Punkte bewerten, sodass ein kleiner Konkurrenzkampf um das schönste Haus entsteht.

Alle Guides zu New World findet ihr in unserer Übersicht:

New World Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht