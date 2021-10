New World deaktiviert das wichtigste neue Feature nach wenigen Stunden

Das MMO New World (Steam) leidet unter einem Gold-Dupe. Durch einen Exploit der neuen Server-Transfers entstehen Taler aus dem Nichts. Amazon hat nun die Server-Transfers deaktiviert, die erst vor kurzer Zeit kamen, und hat angekündigt, Exploiter zu bannen, und die gedupten Items und das Gold zu entfernen.

Was ist das für ein Exploit?

Wie MeinMMO gestern Abend berichtete, kursiert ein „Gold-Dupe“-Exploit bei New World. Durch diesen Exploit entstehen Taler „aus dem Nichts“ – das hat katastrophale Auswirkungen auf die Wirtschaft.

Der Exploit kam mit dem neuen Patch 1.0.3. am Mittwoch und der Möglichkeit, einen Charakter von einem Server auf einen anderen zu transferieren. Das war das am meisten gewünschte Feature der Release-Zeit: Leute wollten den Server wechseln, um mit Freunden zu spielen oder um Warteschlangen zu entgehen

Der Exploit war relativ einfach zu erzeugen und verbreitete sich schnell über die sozialen Medien

Ein “Gold-Dupe” ist ein Exploit, bei dem Items oder Gold dupliziert werden. Vor allem die Spiele-Reihe Diablo ist bekannt für solche Exploits. Aber auch “neue” MMORPGs sind häufig betroffen. Diese Exploits haben katastrophale Auswirkungen auf die Wirtschaft, wenn sie länger unentdeckt bleiben. Als schlimmste Konsequenz so eines Exploits droht der “Rollback”: Dann werden die Server auf einen früheren Status zurückgesetzt und die zwischenzeitlich erspielten Fortschritte sind verloren.

New World bannt Gold-Duper, spricht von “Kleiner Zahl”

Das sagt Amazon: In einem Statement (via newworld) sagte Community Manager Luxendra am Donnerstagabend: Eine „kleine Anzahl“ von Charakteren wären nach dem Server-Transfer in einem „invalid data state“ gewesen. Einige dieser Spieler hätten Gold oder Items transferiert, während ihr Charakter in diesem Zustand war.

All diese Items und Transaktionen seien aber in den Aufzeichnungen von Amazon. Man schaue sich jetzt genau an, welche Spieler ihren Zustand ausgenutzt haben, um sich einen Vorteil zu verschaffen, und werde sie für Exploiting bannen.

Items und Geld werde man entfernen, wenn man es für angemessen hält.

Außerdem wird man den Charakteren, die in diesem “invalid Data State” sind, das Einloggen vorübergehend verbieten.

Server-Transfers vorübergehend deaktiviert

Das tut Amazon: Heute Morgen hat sich Amazon noch mal gemeldet und gesagt, dass etwa 150.000 Charaktere diesen Transfer genutzt haben. Einige hätten Probleme mit einem „ungültigen Datenstatus“ Man habe zwar am Donnerstagabend schon vieles behoben, aber der Fehler würde immer noch auftreten.

Daher hat man den Charakter-Transfer noch am Donnerstagabend vorübergehend deaktiviert.

Die Server Transfers wurden von der GameStar etwa als “das meistgewünschte Feature” von New World bezeichnet (via gamestar). Es war erst am Donnerstagmorgen für alle Regionen live gegangen. Nach Angaben von Amazon wurde es schon am Donnerstagabend deaktiviert – es war also nur etwa 12 bis 16 Stunden live.

Das MMORPG The Elder Scrolls Online hatte in seiner Anfangszeit ähnliche Probleme:

Das steckt dahinter: Ein “Gold-Dupe” ist mit das Schlimmste, was einem neuen MMO passieren kann. So ein Exploit muss sofort im Keim erstickt werden. Wenn solche Exploits länger unentdeckt laufen, droht ein “Roll-Back”, dann verlieren alle Spieler investierte Zeit. Das wäre eine Katastrophe.

An der radikalen Art, wie New World hier vorgeht, sieht man, dass sie genau um die Probleme wissen. Es scheint ihnen auch wichtig zu sein, den Spielern zu versichern: “Wir wissen, welche Items das betrifft – wir nehmen die aus dem Spiel.” Es ist für die Integrität eines MMOs enorm wichtig, hier so radikal, schnell und klar vorzugehen.

Sicher hat sich Amazon den Schritt gut überlegt, die Server-Transfers zu deaktivieren.

