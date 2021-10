Spieler in New World finden geniale Lösung, um ihr Hanf vor Bots zu retten

Bots sind in New World ein Problem, vor allem wenn es um das Sammeln von Ressourcen geht. Die Spieler haben jedoch einen neuen und sehr kreativen Weg gefunden, um ihr Hanf auf offener Fläche vor Bots zu schützen.

Was haben die Spieler getan? Sie haben ihre Zelte auf die Routen der Bots gebaut, um sie so dauerhaft einzusperren. So kann er nicht mehr seiner Route folgen und bleibt permanent im Auto-Run an den Zelten hängen.

Das sieht unheimlich lustig aus und ist zudem eine sehr kreative Lösung, denn gerade beim Hanf-Farmen ist es schwierig, gegen die Bots vorzugehen.

Doch rund um die Hanf-Spots in Windkreis, die sich hervorragend zum Leveln von Erntearbeit eigenen, gibt es weder Klippen noch sonderlich viele Monster. Das macht es schwer, sie an ihrer Arbeit zu hindern.

Der reddit-Nutzer RammarasFTW hat ein Bild davon geschossen, wie sie einen Bot mit mehreren Zelten eingekesselt haben, sodass dieser nicht mal mehr rückwärts laufen könnte. Er ist besonders stolz darauf, dass Hanf zurück an die Spieler gegeben zu haben.

Auch der Nutzer TheCanabalisticBambi hat sich so gegen Bots gewehrt. Er hat passend dazu ein Video geteilt, in dem ein Bot von ihm und seinen Freunden gefangen wurde.

Was ist der Haken an dieser kreativen Lösung? Die Zelte bleiben nur solange stehen, wie Spieler eingeloggt sind und kein neues Zelt bauen. Sobald aber woanders gebaut wird oder sich der Spieler ausloggt, hat der Bot seine Freiheit zurück.

New World: So findet ihr Hanf, über das ihr an Fasern kommt

Botter bieten Taler für Echtgeld an

Warum sind die Bots so ein Problem? Wie in vielen anderen MMOs auch laufen die Bots durch die Gegend und sammeln wichtige Rohstoffe ein, um sie dann im Handelsposten zu verkaufen. Die gewonnenen Taler wiederum werden gerne genutzt, um sie dann auf dubiosen Seiten für Echtgeld an Spieler zu verkaufen.

Da die Wirtschaft in New World gerade kriselt und es für manche Spieler sogar zu teuer ist, die Steuern und Mieten für ihre Häuser in Städten zu zahlen, könnten einige auf den Kauf von Talern für Echtgeld zurückgreifen. Das ist aber laut Terms of Service verboten.

Trotzdem hat sich bereits eine “professionelle Industrie” darum gebildet, Charaktere zu boosten oder Taler für Echtgeld zu verkaufen. Viele Spieler fordern deshalb ein Eingreifen von Amazon, greifen aber mit lustigen Methoden auch zur Selbstjustiz. Mehr dazu hier:

