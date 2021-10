In New World wimmelt’s einen Monat nach Release vor Bots – Die verdienen echtes Geld

Das neue MMO New World hat ein Bot-Problem und das hat einen nachvollziehbaren Grund: Auf eBay bieten Gold-Seller ihre Dienste an. Der Graumarkt für Items im Spiel expandiert. Die Ressourcen wollen alle gefarmt werden.

Das sind die Berichte:

New World ist vor etwa einem Monat erschienen. Aber das Spiel hat bereits nach kurzer Zeit seine Unschuld verloren. Schon kurz nach Release kamen Meldungen auf, dass „Angel-Bots“ an den Fischerei-Stellen stehen und dort seltene Fisch aus den Tümpeln ziehen. Denn Fische sind ein wertvolles Gut in New World.

Das Botten in New World nimmt mittlerweile offenbar immer größere Ausmaße an. Auf reddit berichten Spieler sie hätten einen „Level 30“-Spieler ohne Fraktion gesehen, der immer dieselben Routen abläuft und dieselben Aktionen durchführt.

Andere Spieler sagen: Auf ihrem Server wäre wer, der nichts anderes macht, als Hanf zu farmen und es ins Auktionshaus einzustellen – der sei damit bereits auf Stufe 37 gelevelt. Das werde sicher noch schlimmer.

Echtgeld-Handel bei MMOs ist mittlerweile eine Industrie

Woran liegt das? Um MMOs hat sich mittlerweile eine professionelle Industrie gebildet, die Dienste für Geld anbietet. Diese Dienste und Personen sind mittlerweile so professionalisiert, dass sie ihren Service auch in neuen MMOs anbieten, wenn es so aussieht, als lässt sich da ein Profit erzielen:

So werden „Boosts“ regelmäßig verkauft, dann leveln Leute für einen selbst, einen Charakter auf eine bestimmte Stufe

Oder es wird eben klassisch „Gold für Geld“ verkauft

Ist damit denn wirklich Geld zu machen? Bei den Summen reibt man sich rasch die Augen:

Auf eBay werden 10.000 Gold etwa für 58,30 Euro gehandelt.

Ein professioneller Anbieter verkauft 10.000 Gold in einer Region für 32,90 Euro, in einer anderen anderen gibt es die für 38 Euro.

Ein Level 60er kostet, bei Dienstanbietern, 288 Euro.

Gerade für Spieler in Ländern der 2. und 3. Welt ist das Farmen von Gold und der Verkauf an Kunden in Industrieländer eine interessante Einnahmequelle, um die Familie zu ernähren.

Ist das legal? Der Anbieter für das Gold auf Ebay verspricht zwar, das Geld sei „100% handgezüchtet und völlig legal“ – aber in den Nutzungs-Bedingungen von Amazon Game Studios, die für New World, gelten, steht klar (via amazon):

“Beteiligt euch nicht an Echtgeld-Handel bei Items oder Ingame-Währungen“. Man soll auch keine Accounts teilen, tauschen oder verkauft.

Es ist zwar keine konkrete Strafe für diesen Verstoß aufgelistet, aber zu möglichen Strafen, die Amazon in ihren Spielen verhängt, gehören Verwarnungen und Sperren, bis hin zu einer permanenten Bann.

