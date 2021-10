New World hat kurz nach seinem Release schon ein Problem mit Bots. Die farmen euch Erze weg. Ein Video zeigt, wie man ihre Arbeit schnell und einfach unnütz machen kann. In der Community feiert man diesen Fund.

Was ist das Problem? Wie in vielen anderen MMOs sind Erze, die man mit Spitzhacken abbauen kann, auch in New World eine wichtige Ressource. Und wo es wichtige Ressourcen gibt, sind Camper auch nicht weit. So tummeln sich in New World jetzt schon Bots, die nichts anderes tun, als an festen Positionen zu stehen und auf den Respawn von Erzen zu warten, um diese sofort abzubauen.

In einem Video zeigt ein Spieler, wie ihr den Betreibern der Bots so richtig den Tag und die Einnahmen vermiesen könnt.

So ruiniert ihr Bots in New World den Tag

Das zeigt das Video: Auf reddit teilt Nutzer Neuciler einen Clip mit dem Titel “Wie ihr Eisen-Bots den Tag ruiniert”. Über 244 Kommentare und 3.600 Aufrufe sammelte das Video in nur 11 Stunden. In der Community wird die Methode gefeiert.

Das Video beginnt mit der Frage, ob ihr es auch Leid seid, dass Bots euer Eisen stehlen. Danach zeigt der User, wie man die Bots “wegschubsen” kann, sodass sie nicht mehr ans Eisen herankommen.

Man legt sich vor den Bots auf die Erde

Bewegt sich einen kleinen Schritt vorwärts

und steht dann wieder auf

Beim Aufstehen werden die Bots dann ein Stück nach hinten geschoben, weil Charaktere in New World für gewöhnlich nicht ineinander stehen können. Ohne den Trick mit dem Hinlegen und Aufstehen könnte man die Bots nicht “wegschieben”.

So könnt ihr die fiesen Sammler einfach von Klippen schubsen. Wir betten euch das Video mit der Methode hier im Artikel ein:

Das gilt es zu beachten: Trotzdem solltet ihr die Bots noch im Spiel melden, damit das Team von New World Berichte darüber erhält und diese Spieler bannt.

Was sagt die Community? Auf reddit wird der Clip gefeiert. Spieler bezeichnen Neuciler als Legende.

“Stellt euch vor, man bewegt sie vor einen Felsen und sie haben dann ein volles Inventar mit nutzlosen Steinen”, schreibt ma2is

“Verdammte Legende, Alter. Ich hab auf meinem Server mindestens drei, die nicht gebannt wurden, obwohl ich sie gemeldet habe. Sie stehen nur kurz außerhalb der Reichweite von Mobs. Das verändert jetzt alles!”, sagt Flystoomuch87

“Jetzt weiß ich, was ich von nun an tue”, schreibt Woofwoofgoose

“Sie sollten zufällige Spawn-Orte nutzen”, fordert CrawlerSiegfriend

Klappt dieser Trick immer? In den Kommentaren zu dem Video schreibt Neuciler, dass diese Methode nicht bei Angel-Bots funktioniert. “Aus irgendwelchen Gründen ist beim Angeln die Unit Collision deaktiviert”, so können Charaktere während des Angelns also ineinander stehen und sich nicht wegschieben.

Doch gegen diese Art von Bots gibt es schon eine viel spannendere Lösung. Schaut sie euch hier an: Spieler lässt einen Angel-Bot in New World von einem Wildschwein zerfleischen.