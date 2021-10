Gilden in New World beschweren sich über falsche Bans: „50 unserer 100 Spieler sind jetzt gesperrt“

In New World gibt es gerade ein riesiges Problem mit falschen Sperrungen. So werden Spieler massenhaft gemeldet, um sie so von einem Krieg fernzuhalten. Die Situation eskaliert soweit, dass bei einer Kompanie inzwischen die Hälfte aller Spieler gebannt ist. Amazon bestreitet jedoch, dass Sperrungen automatisch stattfinden.

Was hat es mit den Sperrungen auf sich? Seit einigen Tagen nutzen Spieler eine unfaire Mechanik, bei der sie einen Spieler aus der feindlichen Fraktion so lange als Betrüger melden, bis dieser einen 24-Stunden-Ban bekommt. Der hat in der Regel aber gar nichts falsch gemacht, sondern wurde zu Unrecht gemeldet.

Der 24-Stunden-Ban wird scheinbar automatisch verhängt, sofern es genug Meldungen gibt, auch wenn Amazon etwas anderes sagt.

Nach den 24 Stunden kann der Spieler in der Regel normal weiterspielen.

Warum gibt es diese Sperrungen? Diese Methode wird genutzt, um feindliche Spieler gezielt von einem Krieg auszuschließen und so die Chance zu erhöhen, das feindliche Territorium einzunehmen.

Denn gesperrte Spieler können an einem solchen Kampf nicht teilnehmen.

Eine Kompanie hat es dabei besonders schwer getroffen, die Hälfte ihrer Spieler wurde von der Schlacht ausgeschlossen.

50 von 100 Spielern haben einen 24-Stunden-Ban

Was ist der Kompanie passiert? Wie der reddit-Nutzer grayson1478 berichtet, wurden in seiner Kompanie inzwischen 50 von 100 Spielern gesperrt. Den Kampf um ihr Territorium hat der Gilde bereits aufgegeben. Der Spieler fordert:

Das ist total verrückt. Wir brauchen einen Fix so schnell es geht.

Die Gilde steht mit den Sperrungen nicht allein da. Im reddit gibt es inzwischen dutzende Threads zu dem Thema, das vor allem in Amerika ein Problem ist.

Auch den Twitch-Streamer Jack “CouRage” Dunlop hat es im Zuge dieser Sperrungen erwischt. Von seiner Gilde wurde eine Handvoll der besten Spieler gesperrt.

Sperrungen sollen laut Amazon nicht automatisch stattfinden, doch Spieler bezweifeln das

Was sagt Amazon zu dem Thema? Ein offizielles Statement zu den Sperrungen durch Massenmeldungen gibt es bisher nicht. Allerdings gibt es mehrere Aussagen, laut denen Bans nicht automatisiert, sondern manuell ausgesprochen werden.

Bereits am 1. Oktober erklärte der Entwickler Windsward über Steam, dass es keine automatischen Sperrungen gibt, sondern alle Meldungen von Menschen gelesen werden. Dabei kann es zu Fehlern kommen, aber laut ihm war jede Sperrung bis dato gerechtfertigt.

Zuletzt äußerte sich NW-Mugsy am 10. Oktober zu automatisierten Sperrungen. Da hatte das Problem mit den 24-Stunden-Bans schon weite Kreise gezogen. Zwar ging es in seiner Aussage nicht um diese Sperrungen, sondern ein anderes Problem, aber der Community Manager erklärte:

Ich möchte mich für die Aussage von Moderator_Z entschuldigen. Ich bin mir nicht sicher, warum er glaubte, dass wir Bots zur Klärung einsetzen, aber wir werden diese Unregelmäßigkeit untersuchen. Wir verwenden Easy Anti Cheat für Leute, die des Cheatens überführt wurden. Vielleicht war er verwirrt über die Unterschiede zwischen dieser Methode und der Bearbeitung von Meldungen über den Verhaltenskodex im Spiel. Ich werde mit ihm und dem Team zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass in Zukunft keine widersprüchlichen Informationen geliefert werden. via New World Forum

Wie reagieren die Spieler darauf? Im reddit und im Forum bezweifeln die Spieler diese Aussagen. Dafür soll es in den letzten Tagen zu viele ungerechtfertigte Sperrungen gegeben haben.

Der reddit-Nutzer Zozorak erklärte sich die Situation höchstens damit, dass ein Mensch einfach automatisch auf “Sperren” klickt, ohne sich die Tickets überhaupt anzusehen. Dann wären es zwar keine Bots, aber es gäbe auch keine faire Chance darauf, nicht zu Unrecht gesperrt zu werden.

Habt ihr bereits mit solchen ungerechtfertigten Sperrungen zu tun gehabt? Oder liefen eure Kriege bisher immer fair ab? Schreibt es gerne in die Kommentare.

