In New World hat sich mit dem neuen Patch 1.0.4 ein Bug eingeschlichen, der vor allem für Trader ein großes Problem ist. Denn solange ihr offline seid, bekommt ihr kein Geld für Käufe im Auktionshaus.

Update 0:00 Uhr: Amazon hat den Fehler bestätigt und gesagt, dass die Spieler ihr Geld zurückbekommen sollen, wenn sie von dem Bug betroffen sind. Euch wird also nicht direkt etwas geklaut, allerdings gibt es keine Garantie, dass ihr das Geld wirklich erhaltet.

Was ist da los? Mit dem neuen Patch 1.0.4 hat Amazon einige Fehler in New World behoben. Doch gleichzeitig hat sich ein neuer und sehr kritischer Fehler ins Spiel geschlichen.

Denn wer gerade Items im Handelsposten verkauft, der bekommt die verdienten Taler nicht zugestellt. Die würden eigentlich direkt in eurem Inventar auftauchen, sobald ein Käufer gefunden wurde.

Auf den Fehler wurde der Nutzer Nunchaki aufmerksam (via NewWorldForum). Denn ihm ist zuerst aufgefallen, dass er kein Gold für die Verkäufe bekommen hatte. Zusammen mit Freunden konnte er den Fehler reproduzieren und feststellen, dass die Zustellung des Goldes nur dann nicht stattfand, wenn er offline war. Solange ihr eingeloggt seid, bekommt ihr euer Gold ganz normal ins Inventar.

Wer ist von dem Fehler betroffen? Anscheinend jeder Account. Im Forum und im reddit haben sich dutzende Spieler gemeldet, die den Bug ebenfalls festgestellt haben. Auch Amazon hat inzwischen bestätigt, dass es den Fehler gibt.

Wann wird der Bug behoben? Im Forum schreibt Community Manager Luxendra zu dem Fehler:

Wir sind uns der Probleme mit dem Handelsposten bewusst, bei denen Spieler das Gold aus ihren Verkäufen nicht erhalten und durch aktive Verträge blockiert werden. Wir haben einige Ursachen dafür gefunden. Eine wurde mit dem neusten Patch eingeführt und sorgt dafür, dass Spieler kein Gold/keine Items aus abgeschlossen Kauf-/Verkaufsaufträgen im Handelsposten erhielten. Wir testen derzeit eine Lösung für dieses Problem und werden sie einführen, sobald wir sicher sind. Spieler, bei denen dieses Problem auftritt, werden das fehlende Gold bzw. die fehlenden Gegenstände erhalten, sobald die Lösung in Kraft tritt. Zu diesem Zeitpunkt kann es sein, dass ihr nicht auf einen anderen Server wechseln könnt. Via NewWorldForum

Wann genau jedoch ein Fix aufgespielt wird, kann Luxendra uns nicht verraten.

Wie kann man sich vor dem Fehler schützen? Am besten, indem ihr gerade keine Items in den Handelsposten stellt. Denn ihr werdet es kaum schaffen, 24 Stunden am Tag online zu sein, um nicht von dem Fehler betroffen zu sein.

Zwar verspricht Luxendra, dass die Spieler ihr Gold nachträglich erhalten, doch wir empfehlen an dieser Stelle kein unnötiges Risiko einzugehen.

Fast jedes Update bringt ein neues Problem mit sich

Ist es das erste Mal, dass ein Update einen neuen Bug bringt? Nein. Erst in der letzten Woche wurden die Server-Transfers in New World wieder aktiviert, was allerdings zu einem problematischen Gold-Exploit führte.

Charaktere, die gerade frisch den Server gewechselt hatten, befanden sich in einer Art “Schwebezustand” und konnten deshalb Items und Taler verschicken, ohne diese zu verlieren. Dadurch konnte theoretisch endlos viel Gold generiert werden.

Auch in den vorherigen Updates kamen kleinere Fehler mit, die jedoch keine so großen Auswirkungen hatten, wie die letzten beiden Patches.

Während Amazon derzeit an Fixes für New World arbeitet, haben die Spieler eine neue Beschäftigung Ingame kreiert:

In New World werden Städte nun zu Casinos, in denen um Geld gezockt wird