Das neue MMO New World startete mit großer Begeisterung und vielen Spielern auf Steam am 28. September. 2 Monate später hat das MMO einen Großteil seiner Spieler verloren. Die Spitzenzahl sank von 913.027 auf 119.135. Der Chef des MMOs, Scott Lane, sagt jetzt, wie er das sieht.

Wie haben sich die Spielerzahlen von New World entwickelt? Wenn man sich alleine die Peak-Zahlen von Steam betrachtet, sind in 2 Monaten die Spielerzahlen um etwa 87% eingebrochen:

Zum Release hatte New World einen Peak von 913.027 Spielern. Vor allem in Deutschland war New World zum Launch extrem beliebt.

Im November waren es zur absoluten Höchstzeit noch 357.188 Spieler

In den letzten 24 Stunden, am 8.12. 2021, lag der Peak auf Steam bei 119,135 Spielern – das sind nur noch etwa 13% der ursprünglichen Spieler-Zahl.

“Wir haben Fehler gemacht, die unsere Spieler frustriert haben”

Das sagt der Chef von New World dazu: Eine polnische MMO-Seite hatte die Gelegenheit dem Chef von New World, Scott Lane, eine Frage zu den fallenden Spielerzahlen zu stellen. Lane antwortete (via mmorpg.org.pl):

„Ich denke, Sie beziehen sich auf die Zahlen von Steam und während die Zahlen dort tatsächlich gefallen sind, spiegeln sie nicht 1:1 die aktiven Spieler wider. Alle neuen Spiele und MMOs büßen nach dem Release an Aktivität ein, das ist normal und ist zu erwarten. Am Anfang legten die Spieler extrem lange Sitzungen ein, fast doppelt so lange wie in der Alpha. Das führte zu Problemen mit langen Warteschlangen und hat das Gefühl verstärkt, dass wir mehr Spieler verloren, als es tatsächlich waren, als sich die Länge der Sitzungen wieder dem anpasste, was wir in der Alpha gesehen hatten. Wir haben außerdem einige Fehler gemacht, die unsere Spieler frustriert haben und arbeiten verstärkt daran, unsere Arbeitsschritte so zu verbessern, dass wir zukünftige Probleme minimieren. Wenn man bedenkt, dass erst zwei Monate rum sind, sind wir zufrieden mit den aktuellen Daten der Spieler-Beteiligung. Natürlich wollen wir immer besser werden und versuchen das auch.“ Scott Lane

Lane räumt ein: Die Zahlen auf STeam fallen, aber spiegeln nicht 1:1 die tatsächliche Entwicklung wider. Quelle: Steam-Charts

In der Eile sind einige Fehler passiert – Soll in Zukunft besser werden

Was sagt Lane zu den Bugs? Auf die vielen Bugs in New World angesprochen, antwortete Lane, New World sei ein großes Spiel und wieder immer größer. Gerade in der Eile, New World zu verbessern, seien einige Fehler passiert.

Man versteht, was für eine negative Wirkung die Fehler auf die Spieler haben und tue alles, um es besser zu machen. In Zukunft will man einige Updates kleiner gestalten, damit man sich mehr auf die Qualität konzentrieren kann.

Lane hofft, dass Spieler in Zukunft wieder einloggen, um sich die Änderungen und Verbesserungen an New World anzuschauen. Es heißt man werde immer an der Balance arbeiten und neue Inhalte bringen, daher hofft Lane, die Spieler würden dem Team eine zweite Chance geben, ihr Vertrauen zu gewinnen.

Wir haben uns auf MeinMMO intensiv mit dem Stand von New World nach 2 Monaten beschäftigt und fragen: Ist das MMO noch zu retten?

Das steckt dahinter: Lane beschreibt das Phänomen, dass Leute in der Anfangs-Phase eines MMOs deutlich mehr spielen als später, wenn sie das Max-Level erreicht haben. Da Steam vor allem die „Peak-Spielerzahl“ misst, also die Zahl der gleichzeitig aktiven Spieler, sind die Peak-Zahlen in dieser „Anfangsphase“ deutlich höher.

Ein Viel-Spieler ist in dieser Statistik generell “wertvoller” als ein Casual-Spieler, der sich vielleicht gar nicht in der Statistik niederschlägt, weil er in der “Peak-Zeit” nicht eingeloggt ist.

Lane hat also Recht, dass New World nicht 83% seiner Spieler verloren hat, sondern dass ein Teil dieser Spieler zwar noch New World noch spielt, aber nicht mehr so viel wie früher. Dennoch ist klar, dass bereits einige Spieler New World verlassen hab, das räumt er auch ein und man ist sich dessen bei Amazon bewusst, dass der Launch sehr holprig war.

