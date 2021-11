Während manche behaupten, New World sei tot, sagen Spieler: Kommt zurück, ist jetzt viel besser

Der Start von New World verlief mehr als holprig, mit Warteschlangen, Bugs, Exploits und Problemen in der Wirtschaft. Während die Spielerzahlen immer weiter heruntergehen, gab es in den letzten Tagen viele positive Threads über die Entwicklung des MMOs. Auch der Streamer shroud lobt das neuste Update.

Was ist gerade los bei New World? New World kam am Release-Wochenende auf über 910.000 Spieler, hat inzwischen jedoch einen großen Teil davon verloren. Am Sonntag, dem 7. November, kam das neue MMO noch auf knapp 307.000 gleichzeitige Spieler (via SteamDB).

Zwar ist dieser Rückgang der Spielerzahlen nicht wirklich überraschend, aber er wurde vor allem durch etliche Probleme beschleunigt:

Zudem zögert Amazon noch immer damit, eine Roadmap zur Zukunft von New World zu veröffentlichen. Die würde jedoch eine gewisse Sicherheit und einen Ausblick geben, wann und wie es weitergeht. Deshalb finden wir von MeinMMO eine solche Roadmap auch so wichtig:

New World braucht eine Roadmap und das so schnell wie möglich

Aufgrund dieser Ereignisse und der sinkenden Spielerzahlen beschwören viele bereits den Tod von New World herauf.

Doch im reddit und auf Twitch gibt es nun eine größere Zahl von Spielern, die den Skeptikern raten, New World (nochmal) auszuprobieren. Sie loben vor allem den neusten Patch und die aktuelle Kommunikation von Amazon.

Patch 1.0.5 und der Ausblick auf November sorgen für gute Stimmung

Warum sollte man zu New World “zurückkehren”? Der Nutzer Tummlerr hat am Wochenende den Thread “Komm zurück zu New World” erstellt (via reddit). Darin sagt er:

Das Spiel ist jetzt viel, viel besser, als dieser Sub beschreiben würde. Selbst diejenigen, die am meisten über Bugs meckern, haben mehr als 300 Stunden gespielt und negative Flame-Posts auf dem einen Bildschirm geschrieben, während sie auf dem anderen Mobs töten. Der letzte Patch war großartig. Wenn ihr das Spiel verlassen habt, kommt zurück.

Der Thread erhielt über 3.500 Upvotes und hielt sich damit lange im oberen Bereich der Startseite des subreddits.

In den Kommentaren stimmen viele zu, was die Aussagen zum neusten Patch angeht. Mit Update 1.0.5 wurden wichtige Änderungen vorgenommen, darunter Fixes für Perks und passive Effekte, Balance-Anpassungen und eine Reduzierung der Kosten von Talern und Azoth.

Auch die Kommunikation von Amazon, die in den letzten Wochen an den Tag gelegt wird, kommt bei den Spielern gut an. Sie haben über Banns, den ersten Major-Patch im November und Spieler-Wünsche wie Mounts gesprochen.

Auch Streamer loben den neuen Patch: Der Streamer Michael “shroud” Grzesiek, der über 250 Stunden New World gespielt hat und trotz der Probleme nicht von dem MMO loskommt, lobt den Patch ebenfalls.

Er sagte in einem Livestream:

Ich habe das Gefühl, dass sie mit dem letzten Patch die Kurve gekriegt haben. Ich meine, ja, er ist gut. Die Updates sind generell gut. Der November-Patch wird in ein paar Wochen wirklich gut sein. Der wird unglaublich sein. […]. Wenn sie die ganzen Bugs endlich behoben haben, können sie anfangen, Inhalte zu erstellen.

Ist jetzt wirklich alles gut? Nein, es gibt noch immer einige Probleme. In dem reddit-Thread kritisieren einige, dass New World noch immer zu wenig Abwechslung biete. Vor allem die Bereiche von Level 30 bis 50 werden als sehr anstrengend und eintönig angesehen. Daran hat Amazon bisher auch nichts geändert.

Zudem gibt es noch immer etliche Bugs, darunter der Anzeigefehler mit den “0 %”, Probleme mit verschiedenen AoE-Fähigkeiten und Häuser und Items in Häusern, die einfach verschwinden.

Zudem hat Amazon bisher keinen neuen Content, sondern nur Bugfixes und “Quality of Life”-Änderungen angekündigt. Darum sehen einige keinen Grund, um zu New World zurückzukehren.

Wie seht ihr New World derzeit? Zockt ihr noch aktiv oder seid ihr fürs Erste durch mit dem MMO? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Zuletzt haben die Entwickler ein Addon für die Minimap erlaubt. Damit wurde ein Problem indirekt gelöst, dass einige Spieler mit New World hatten:

New World erlaubt Addons wie die selbsterstellte Minimap, aber nicht alle