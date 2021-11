Die unten aufgeführten Fehlerbehebungen sind als vorläufig zu betrachten. Unser Ziel ist es, diese Änderungen ins Spiel einzubauen und zu sehen, ob die Fehler dadurch behoben wurden oder weiterhin bestehen, damit wir gegebenenfalls weiter an ihnen arbeiten und sie in einem kommenden Update beheben können.

Wir wissen, dass viele von euch die lästigen Nachrichten von Spielern gesehen haben, die den Chat spammen, und wir arbeiten weiter an Lösungen für das Problem. Uns ist aufgefallen, dass viele, die Taler verkaufen, neue Charaktere erstellen und Geld in andere Konten verschieben. Um dies zu bekämpfen, haben wir:

Neben diesen Anpassungen gab es auch ein paar wichtige Bugfixes. So wurden ein Item-Dupe behoben und einige passive Effekte in der Skalierung angepasst. Zudem sollen einige Zauber wie “Eissturm” und “Quell der Schwerkraft” nun konstanter treffen.

Was sind die Highlights des Updates? Mit Patch 1.0.5 gibt es einige Anpassungen an den Talern, der Ingame-Währung im Spiel, und an den Azoth-Kosten:

New World bringt am 4. November den neuen Patch 1.0.5. Dieser setzt den Fokus auf Taler, Azoth-Kosten und wichtige Bugfixes im Kampfsystem. Der Server-Down kommt für europäische Spieler jedoch zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Wir von MeinMMO fassen euch die wichtigsten Neuerungen zusammen und binden die gesamten Patch Notes für das neue Update ein.

