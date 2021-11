New World kündigt umfassende Änderungen an – „Wir wollen Kriege, keine Ganks“

Das neue MMO New World (Steam) hat einen Monat nach seinem Release angekündigt, massive Änderungen im PvP einzuführen. Das PvP soll sich insgesamt mehr lohnen und man möchte mehr Diversität bringen.

Das sagt New World zum PvP insgesamt: New World hat am Dienstagbaend unserer Zeit einen langen Blogpost zum PvP veröffentlicht (via newworld-forum). Man begann den Post mit einer Entschuldigung und bedankte sich für die Geduld der Spieler. Gerade Lags und Exploits hätten zu Problemen geführt, New World stellt vor allem den Unverwundbarkeits-Exploit heraus.

Das sind die Ziele für PvP in New World:

Einen stabilien, leistungsfähigen Zustand zu erreichen, bei dem sich jenes Team durchsetzt, welches das höchste Fähigkeits-Niveau und die beste Koordination aufweist

New World will ein Spiel sein, bei dem PvP und PVE nicht nur nebeneinander existieren, sondern einander unterstützen

Man will „Kriege, keine Ganks“ – PvP soll bedeutsam sein.

Mit “Ganks” meint man in MMOs überfallartige Angriffe im PvP, bei denen schon vorm Start des Kampfes feststeht, wer ihn gewinnt, weil ein Spieler drückend überlegen ist.

Wer PvP macht, hat mehr Glück

Das will man beim Open World PvP ändern: Im Open World PvP will New World, die Belohnung für das „Flaggen als PvP-willig“ im Endgame verbessern. In der Level-Phase sei der 10% XP-Bonus offenbar ausreichen, im Endgame aber nicht.

Daher will man jetzt das Glück von Spielern erhöhen, wenn die sich als PvP-willig flaggen.

Außerdem werden Gegenstände weniger Haltbarkeit verlieren, wenn man sich flaggt.

Mittelfristig will man PvP-Belohnungen erhöhen, wenn Spieler Kills mit Level 60 erzielen

Das will New World bei den Kriegen ändern: Hier gibt’s noch keine festen Änderungen. Man schaut sich aber die Balance. Im Moment würden Verteidiger etwa 80% der Schlachten gewinnen. Das behält man im Auge.

Territorium Everfall bringt zu viele Steuern

Das will New World bei den Territorien ändern: New World ist insgesamt recht zufrieden mit den Territorien, plant aber Änderungen an der Balance:

Es soll für unterlegene Fraktionen leichter werden, Einfluss zu erreichen, wenn sie PvP-Missionen erledigen

Einige Territorien würden sehr viele Steuern bringen (Everfall), andere Dörfer aber weniger. Das wird man bald ändern

Zudem sollen neue PvP-Missionen ins Spiel kommen

