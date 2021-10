Loot spielt in jedem MMORPG eine große Rolle. Auch in New World freuen sich Spieler, wenn sie einen seltenen Drop einsacken dürfen. In diesem Artikel zeigen wir von MeinMMO euch, alles beachten müsst, um öfter seltene Items zu bekommen und wie genau “Glück” funktioniert.

Was sind seltene Gegenstände in New World? Im Spiel existieren im Moment (Stand 27. Oktober 2021) 5 verschiedene Seltenheitsgrade. In der Regel gilt: Je höher der Seltenheitsgrad, desto wertvoller und stärker ist das Item. Hier ein kurzer Überblick von Häufig vorkommend bis hin zu Extrem selten.

Gewöhnlich – Grauer Hintergrund Ausrüstung: Keine speziellen Bonis oder Effekte. Materialien: Findet ihr so gut wie überall oder sehr oft im Spiel (Holz oder Stein zum Beispiel)

Ungtypisch – Grüner Hintergrund Ausrüstung: Kann maximal 1 besonderen Effekt tragen Materialien: Bereits hier wird es mühsam bestimmte Materialien einzusammeln. Wie zum Beispiel Natterstein – ein besonders gefragtes und beliebtes Material unter Spielern. In diesem Artikel erfahrt ihr, wie ihr an diese wertvollen Steine kommt

Selten – Blauer Hintergrund Ausrüstung: Kann maximal 2 besonderen Effekt tragen (inklusive Juwelensockel) Materialien: Bestimmte Items brauchen einige Stunden, um ergattert zu werden

Episch – Lilaner Hintergrund Ausrüstung: Kann maximal 3 besonderen Effekt tragen (inklusive Juwelensockel) Materialien: Bestimmte Items brauchen einige Stunden, um ergattert zu werden

Legendär – Orangener Hintergrund Ausrüstung: Kann maximal 4 besonderen Effekt tragen (inklusive Juwelensockel) Materialien: Bestimmte Items brauchen Tage, um ergattert zu werden



Glück gibt es für zwei Kategorien: Das Spiel differenziert hier zwischen:

Monstern und Truhen

Dem Abbau von Materialien

Das bedeutet: Wenn ihr euch maximal auf die Beute von Monster und Truhen fokussiert habt, nimmt es keinen Einfluss auf die Dropchance von Materialien, die ihr durch das Abbauen bekommt.

Lohnt sich Glück wirklich? Wer in Guild Wars 2 unterwegs ist, wird den Wert Magic Find kennen. Der soll die Chance auf seltene Items im Spiel erhöhen, lohnt sich jedoch im Grunde gar nicht. Man merkt keinen wirklichen Unterschied.

In New World hingegen gibt es spürbar besseren Loot. Es werden auch deutlich mehr Ausrüstungsgegenstände gedroppt als in durchschnittlichen MMORPGs. Da ihr euer Glück um über 30 % steigern könnt, merkt man den Buff vor allem bei seltenen und epischen Drops.

Mit Glück-Ausrüstung seltenere Drops von Monstern und Truhen bekommen

Neben den detaillierten Artikel, haben wir auch noch einmal ein Video zum Glücks-Guide eingebettet, um euch den Inhalt visualisiert darzustellen.

Wie funktioniert “Glück” genau? “Glück” ist in New World ein Attribut, welches mit Ausrüstung und anderen Möglichkeiten erhöht werden kann. Wenn ihr zum Beispiel 30 % mehr “Glück” besitzt, dropt ein Item mit normalerweise 10 % Chance, nun mit einer 13 % Chance.

Welche Ausrüstung gibt mehr “Glück”? Jedes Ausrüstungsslot kann euch mehr Glück für Monster und Truhen-Drops bringen. Dementsprechend gibt es 13 Slots, die ihr mit diesem Effekt ausrüsten könnt.

5 Slots für die Rüstung (Kopf/Körper/Arm/Bein/Fuß)

1 Slot für Schild

3 Slots für Schmuck (Halskette/Ohrring/Ring)

3 Slots für Taschen

1 Slot für die aktive Waffe

13 Slots können euch “Glück” geben

Noch mehr Glück mit Perlen: Zudem könnt ihr Equipment, die Edelstein-Slots besitzen, mit Perlen verbauen. “Makellose Perle” ist die höchste Stufe unter den Juwelen und bringt euch nochmal satte 0,5 % “Glück”, pro gesockelter Rüstung, Waffe und Schmuckslot.

Was ist das Maximum an “Glück” auf Beute-Ausrüstung? Je höher der Rüstwert, desto mehr “Glück” bringt der Effekt. Somit ist Rüstwert 600 mit 2,8 % “Glück” pro Ausrüstung im Moment der höchste Wert, den ihr bekommen könnt. Es gibt jedoch einige Items, die Ausnahmen sind und sogar noch mehr bringen.

33,6 % mehr “Glück” ist hier also ein erreichbares Ziel. Waffen mit dem Wert “Glück” bekommt ihr nur aus bestimmten Quests oder Boss-Drops und sind deutlich schwerer zu finden, deswegen kalkulieren wir diese nicht mit ein.

Glück-Ausrüstung bringen auch seltenere Items beim Sammeln oder Abbauen

Brauch ich andere Ausrüstung für das Sammeln? Ja. Denn die oben beschriebene Ausrüstung gilt nur für Monster und Truhen. Für seltene Materialien, die nur durch das Abbauen von bestimmten Rohstoffen zu bekommen sind, braucht ihr anderes Equipment. Jede Sammel-Diziplin, also Bergbau, Häuten usw., braucht seine eigene Glück-Ausrüstung.

Die 4 Dizipline – Und alle haben einen eigenen Buff

Welche Ausrüstung gibt mehr “Glück” beim Sammeln? Anders als bei Monster und Truhen, existieren nur 7 slots, die euch diesen Wert beim Abbauen bringen. Hier eine kleine Übersicht.

5 Slots für Ausrüstung (Kopf / Körper / Arm / Bein / Fuß)

1 Slots für Schmuck – Halskette

1 Slot für das entsprechende Werkzeug (Holzaxt / Erntesichel / Häutemesser/ Spitzhacke)

Was ist das Maximum an “Glück” auf Abbau-Ausrüstung? Auch hier gilt, je höher der Rüstwert, desto mehr “Glück”. Ein Item 600 Rüstwert bringt euch pro Slot 5 % auf die bestimmte Disziplin. Halsketten und Werkzeuge stechen raus, denn diese Slots können euch bis zu 10 % mehr Glück einbringen.

45% mehr Sammel Glück ist also durch eure Ausrüstung möglich, was bereits eine sehr ordentliche Zahl ist.

Halskette und Werkzeug geben mehr “Glück”

Weitere Möglichkeiten, “Glück” auszubauen

Trophäen bringen euch extreme Vorteile: Wenn ihr die richtigen Trophäen bei euch im Haus hängen habt, könnt ihr zusätzlich den Glückswert erhöhen. So kann eine “Kleine Beutetrophäe” die Dropchance auf seltene Materialien bei Monster und Truhen noch einmal erhöhen.

Wie steht es um Buff-Food? Gekochte Mahlzeiten erhöhen die Chance auf seltenen Loot. Vor allem Essen auf Stufe 5 boostet den Wert immens. Hier eine Übersicht zu den besten Gerichten für mehr “Glück”:

Gesalzenes,geröstetes Allerlei – Glück auf Bergbau

Scharfe Fleischpastete – Glück auf Ernte

Herzhafter Fischauflauf – Glück auf Häuten

Gesalzenes Hühnchen mit Kohl – Glück auf Holzfällerei

Mehr Glück durch gutes Essen

Was sagt ihr zu dem Thema Glück? Habt ihr den Wert bisher auf dem Schirm gehabt oder ignoriert ihr ihn eher? Schreibt es in die Kommentare.

