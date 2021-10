New World: Twitch-Streamer überfällt Server, wird gebannt – „Gefährdet meinen Lebensunterhalt“

Ein Problem, das hier deutlich wird, ist es, dass in New World offenbar gezielt das “Report”-System ausgenutzt wird, um sich dadurch Vorteile zu verschaffen:

Eine Sache nervt Spieler so richtig an WoW Classic: Streamer

Das ist die neue Entwicklung: Wie der Streamer über Instagram berichtet (via Instagram ), ist er tatsächlich aus New World gebannt worden. Er hat einen kurzen Bann erhalten für „störendes Verhalten.“ Aber obwohl der Bann nur wenige Tage andauerte, ist der größte Streamer Ungarns erzürnt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein ungarischer Twitch-Streamer hat vor einigen Tagen einen Server in New World überfallen. Die Einwohner des Servers riefen dazu auf, den Streamer zu bannen. Tatsächlich hat das offenbar geklappt. Der Streamer fühlt sich betrogen und sagt, die Leute gefährdeten seinen Lebensunterhalt. Außerdem fühlt er sich als Ungar beleidigt, Leute meinten wohl, sie könnten auf dem Streamer eins kleinen Landes rumtrampeln.

Insert

You are going to send email to