New World kündigt 1. großes Update an – Verspricht viele Verbesserungen im November

Im Forum von New World gab es einen großen Beitrag zu kommenden Updates. Im Fokus stehen die Wirtschaft, Expeditionen und das PvP. Außerdem wurde das erste “Major Update” angekündigt. Wir von MeinMMO fassen euch alles Wichtige zusammen.

Wie sieht es mit künftigen Patches für New World aus? Die sollen weiter jede Woche stattfinden. Diese wöchentlichen Updates sollen Fehler beheben und die Balance im MMO anpassen und werden immer mit einer Downtime einhergehen.

Die Server Downs sollen, wenn möglich, so passieren, dass es keine Prime Time in einer Region trifft. Die Ausfälle sollen künftig jedoch klarer kommuniziert und bereits am Dienstag angekündigt werden, sodass sich die Spieler auf das Update besser einstellen können.

Neben den wöchentlichen Updates ist zudem das erste “Major Update” für November geplant (via New World Forum).

Erstes großes Update legt Fokus auf Wirtschaft und Expeditionen

Was steckt in dem ersten Major Update? In dem Blogpost wurden bereits einige Anpassungen für die Wirtschaft und Expeditionen angekündigt, die im Major Update enthalten sein sollen:

Alle Handelsposten werden verlinkt, um die Wirtschaft zu stärken und die Spieler zu weniger Teleports zu nötigen. Die Kosten für Steuern werden weiterhin in der Siedlung abgeführt, in der ihr euch gerade befindet. Außerdem könnt ihr künftig nur noch Verkaufsangebote für maximal 14 statt 28 Tage einstellen.

Bosse in Expeditionen sollen künftig 25 % bis 100 % mehr Taler geben.

Die Kosten für Orbs für die Expeditionen sollen gesenkt werden.

Die Steuern für Häuser fallen künftig alle 7 statt alle 5 Tage an, wobei die Kosten nicht erhöht werden.

Außerdem ist die Rede von einer Reduzierung der Respec-Kosten um 60 %, die jedoch bereits im neuen Patch 1.0.5 enthalten war.

Was ist mit neuem Content im Major Update? Davon ist in dem Blogpost noch keine Rede, allerdings heißt es, dass die Anpassungen nur ein Teil des Major Updates im November sind. Sobald es neue Infos zu kommenden Inhalten gibt, werden wir euch darüber informieren.

Wie steht es generell um die Wirtschaft in New World? Vor einigen Wochen haben wir darüber berichtet, dass es in New World eine Art Wirtschaftskrise gibt, weil zu wenig Taler im Spiel generiert werden. In dem Blogpost gibt Amazon teilweise Entwarnung.

Denn derzeit werden noch mehr Taler generiert als vernichtet. Doch gerade im Endgame soll die Zahl der Taler etwas geringer sein, als zu Beginn. Da immer mehr Spieler Level 60 erreichen, verschiebt sich die Zahl der generierten Taler immer weiter ins Negative. Darum kommen auch die oben genannten Änderungen.

Die aktuelle wirtschaftliche Lage in New World bis zum 20. Oktober.

Aussagen zu geplanten Bugfixes und falschen Meldungen in Kriegen

Welche Bugs werden im November gefixt? Neben der Aussage zum ersten Major Patch im November gab es einige weitere Infos rund um das Thema Bugfixes:

Es gibt einige Perks und Edelsteine, die nicht korrekt funktionieren, darunter der Resilience-Perk. Alle diese Fehler sollen im Laufe des Novembers behoben werden.

Es gibt einen Bug beim Attribut Stärke, sobald man die Stufe 250 erreicht. An diesem Bug wird bereits gearbeitet.

Der “Crouching Bug” soll bereits mit dem kommenden Update behoben werden.

Es wird weiter an den Lag-Problemen bei den Kriegen gearbeitet.

Der World Clock Bug ist ebenfalls bekannt, aber derzeit noch nicht reproduzierbar. Allerdings wird daran gearbeitet.

Wegen der vielen Angel-Bots wurden die Gold-Belohnungen aus den Fishing Chests entfernt. Es wird jedoch daran gearbeitet, dass Angeln künftig gute Belohnungen bringt.

Außerdem gab es eine ausführliche Erklärung zum Thema Client und welche Bugs damit entstanden sind. Darin wird betont, dass New World nicht Client-autoritär, sondern vollständig serverbasiert ist.

Wie steht es um die automatischen Bans bei den Kriegen? In New World haben einige Kompanien feindliche Spieler gemeldet, damit diese für 24 Stunden gesperrt werden. So war es für sie dann einfacher, den Krieg zu gewinnen. Die Spieler vermuteten, dass die Bans automatisiert stattgefunden haben.

Dies wird jedoch von den Entwicklern bestritten und die Bans sollen gerechtfertigt gewesen sein. Im Blogpost heißt es dazu:

Das Melden kann und wurde als Kriegstaktik eingesetzt. Das Verhaltensmuster ist, dass zwei rivalisierende Gruppen vor einem Krieg oder einem großen Kampf Konfrontationen im Chat haben. Diese Gruppen versuchen, sich gegenseitig zu Verstößen gegen den Verhaltenskodex anzustacheln und melden sich dann eifrig gegenseitig, wenn es zu Verstößen kommt. Diese Verstöße werden mehrfach gemeldet, von einem Moderator überprüft und, wenn es sich um einen berechtigten Verstoß handelt, werden Suspendierungen ausgesprochen. Auch hier gilt, dass die Sperrung nicht von der Anzahl der Meldungen abhängt, sondern von der Rechtmäßigkeit des Verstoßes.

Zu guter Letzt wurden im Blogpost die Themen Glück in New World, die Schwierigkeit der Invasionen und Watermarks genauer thematisiert. Wer sich dafür interessiert, sollte sich den offiziellen Beitrag in Ruhe durchlesen. Allerdings gab es keine Ankündigungen für zukünftige Änderungen an diesen Inhalten.

