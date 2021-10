Twitch-Streamer shroud hält trotz Kritik an New World fest: „Irgendwas macht es einfach richtig“

New World steht in den letzten Wochen hart in der Kritik. Die dreht sich um Bugs, Exploits und fehlende Endgame-Inhalte. Auch der Twitch-Streamer Michael “shroud” Grzesiek ist mit Kritik nicht zimperlich. Doch in einem neuen Livestream betont er, dass New World ihn trotzdem in seinen Bann gezogen hat und er dem MMO treu bleiben wird.

Wo liegen die Probleme bei New World? Die Liste der Probleme ist lang. Die größten Aufreger der letzten 3 Wochen waren:

Auch der Twitch-Streamer shroud hat schon einiges an Kritik geäußert. Er merkte an, dass Endgame-Inhalte fehlen und die ersten Spieler im Grunde schon jetzt alles erreicht haben. Außerdem ist ihm das Interface ein Dorn im Auge.

Was hat er nun gesagt? In einem Livestream hat sich shroud erneut über Bugs beschwert. Trotzdem kann er sich jedoch nicht von dem Spiel loseisen. Er erklärt:

All die Bugs und Exploits, die dieses Spiel hat, sind verdammt wild. Aber selbst mit all den Bugs und Exploits bin ich noch hier. Also macht es [New World] irgendetwas einfach richtig.

Wer spricht da? Shroud ist ein Variety-Streamer und er hat in den letzten 365 Tagen über 50 verschiedene Spiele präsentiert. Darunter waren Survival-Spiele wie Valheim oder Rust, Shooter wie Warzone oder Valorant, aber auch MMORPGs wie SWTOR oder WoW. Seit dem Release hat er allein 240 Stunden live auf Twitch mit New World verbracht.

“Es ist mir egal, wie viele Bugs es gibt, ich habe einfach eine gute Zeit”

Warum hat er so viel Spaß an New World? Schon vor dem Release hat shroud New World dafür gelobt, dass es viele unterschiedliche Spielweisen fördert. Spieler können als Crafter, Grinder, Dungeon-Läufer oder PvPler Spaß haben und trotzdem das Max-Level erreichen.

Inzwischen hat er selbst hunderte Stunden in New World verbracht und hat noch immer Spaß. Das liegt wohl auch daran, dass er sich die Bugs nicht zu Herzen nimmt:

Es ist mir egal, wie scheiße Kriege sind. Es ist mir egal, wie viele verschiedene Dupe-Bugs es gibt. Ich bin immer noch hier und habe eine gute Zeit. Fuck it. Es ist gut, es ist verbuggt, es ist Müll – wie alle Spiele, um ehrlich zu sein.

Weiter erklärt er, dass er einfach Spaß mit seiner Truppe hat, die irgendeinen Quatsch macht:

Ich genieße es wirklich. Ich spiele mit all meinen Freunden. Wir machen irgendeinen Quatsch zusammen. Gute Zeiten. Ich genieße das Spiel, trotz des ganzen Bullshits. Am Ende des Tages ist es ein verdammtes Spiel. Wir haben vierzig Dollar für diesen Scheiß bezahlt. Wir haben auf jeden Fall genug für unser Geld bekommen.

Wie seht ihr die Probleme von New World? Oder stört ihr euch wie shroud auch nicht daran, so genießt die Zeit im Spiel? Und war es die 40 Euro Wert oder hättet ihr diese lieber in ein anderes Spiel investiert?

