In New World sind 8 % der Spieler auf dem Maximallevel – Was bedeutet das?

Die Steam-Errungenschaften von New World verraten eine ganze Menge über das Verhalten der Spieler im neuen MMORPG. So sind gerade einmal 8 % der Spieler auf Stufe 60, aber ist das wirklich wenig oder doch eher viel? Wir von MeinMMO erklären die Situation.

Was sind Steam-Errungenschaften? Befindet ein Spiel auf Steam, dann hat es in den meisten Fällen auch Errungenschaften. Diese sind oft ähnlich zu denen auf Konsolen und verleihen euch einen Erfolg, wenn ihr etwas Bestimmtes geschafft habt.

Auch New World hat einige dieser Errungenschaften, über 130 sogar. Diese belohnen euch im MMORPGs für das Spielen des Spiels selbst, das Sammeln von gewissen Gegenständen oder eben auch für das Erreichen eines gewissen Levels.

Dank der Funktion „Globale Errungenschaften“ von Steam kann man bei jedem der Achievements sehen, wie viele % der Spieler diese Errungenschaft bereits abgeschlossen haben. Das lässt wiederum einige spannende Schlüssel auf New World zu.

Kommen genaue Zahlen zustande? Leider nicht. Man kann zwar prozentual sehen, wie viele Spieler eine Errungenschaft erreicht haben und wie viele Menschen derzeit online sind. Wir können derzeit aber nicht sagen, wie viele Spieler das Game tatsächlich haben.

Da Amazon noch keine Verkaufszahlen veröffentlichte, ist die genaue Zahl nicht nachzuvollziehen. Je nachdem wo man nachschaut, hat New World zwischen 1,8 und 20 Millionen Spieler. Ganz sicher ist, dass es mindestens 900.000 sind, so viele haben nämlich am Release-Wochenende gleichzeitig gespielt.

Die Zahlen gehen je nach Quelle weit auseinander (via SteamDB).

New World Spieler sind besonders engagiert

Wie sehen die Zahlen im Vergleich zu anderen MMOs aus? Etwa 8 % der „New World“-Spieler haben die Maximalstufe von 60 erreicht. Aber wie macht sich das im Vergleich zu ähnlichen Spielen?

Verglichen mit dem Survival-MMO Fallout 76 sind die Zahlen ungefähr gleich hoch. 8,3 % der Fans haben dort die Stufe 100 erreicht. Das sind prozentual gesehen zwar ungefähr gleich viele User, die blanke Zahl ist bei New World allerdings weitaus höher, da es viel mehr Spieler hat.

Das MMORPG SWTOR kam letztes Jahr auf Steam, dennoch haben nur 2,3 % der Spieler die Errungenschaft erreicht das letzte Story-Kapitel abzuschließen, was deutlich weniger ist, als in New World.

Beide Spiele sind schon länger erschienen als New World und haben weniger Spieler auf Steam. Dennoch haben bereits jetzt, nach einem Monat, 8 % der User Stufe 60 erreicht. Das deutet darauf hin, dass New World-Fans besonders engagiert sind.

Warum ist das so? Andere Steam-Errungenschaften bestätigen diese Theorie. Denn immerhin 29,5 % der Spieler haben die Errungenschaft erreicht für 80 Stunden New World zu spielen. 12,6 % sind bereits bei 160 Stunden und 2,5 % sogar schon bei 320 Stunden. In nur einem Monat.

0,1 % der Spieler haben sogar die Errungenschaft „Ich schlafe nächste Woche“ freigeschaltet, die man für 720 Stunden im Spiel erhält. 0,1 % mag zwar nach wenig klingen, aber selbst wenn wir vom niedrigsten Wert der Spielerschaft ausgehen, nämlich 913.000, sind das fast 1.000 Spieler.

Das könnte daran liegen, dass New World einen enormen Hype hatte und viele die Chance eines neuen, großen MMORPGs nutzen wollten, um direkt vorne mit dabei zu sein. Die ersten Spieler hatten Stufe 60 bereits nach drei Tagen erreicht.

Auch der Rest der Spielerschaft holt langsam auf. Der Durst nach einem neuen, großen MMORPG war definitiv da und New World konnte ihn für viele stillen. Ebenfalls sagen viele Spieler, dass sie wissen, dass New World nicht optimal ist, es aber auch nichts anderes gibt, was man derzeit zocken könne.

Obwohl New World also derzeit Spieler verliert, was übrigens das normalste der Welt ist, ist das Game weit weg davon entfernt zu sterben, wie es viele bereits in den Kommentarspalten prophezeiten. Im Gegenteil, das Game steht nach einem Monat sogar sehr gut da.

Die drei Fraktionen in New World: Marodeur, Syndikat und Bündnis

5 % der Leute sind ohne Fraktion unterwegs

Wer braucht Fraktionen? Ganze 5 % der Fans sind ohne Fraktion im Spiel unterwegs. Eine Fraktion kann man sich ab Stufe 10 aussuchen und das haben immerhin 86,9 % aller Käufer erreicht.

Währenddessen haben sich 35,2 % der Spieler dem Syndikat angeschlossen, was es zur erfolgreichsten Fraktion macht, wenn man es global betrachtet. Immerhin 30,9 % schlossen sich den Marodeuren an und 15,8 % entschieden sich für das Bündnis.

Das bedeutet, dass sich insgesamt von 86,9 % der User, 81,9 % für eine Fraktion entschieden haben. Ein Grund dafür könnte die auf reddit kursierende „Webermoor-Challange“ sein.

Bei dieser Challange reist man direkt nach dem Tutorial nach Webermoor und verlässt es nicht mehr. Man levelt dort bis Level 60 und darf keine Quests außerhalb von Webermoor annehmen. Das bedeutet, ihr dürft euch auch keiner Fraktion anschließen. Wie viele Leute das derzeit versuchen ist allerdings unbekannt.

Welche Errungenschaften sind noch spannend? Interessant zu sehen ist auch, welche Berufe und Life-Skills bei den Fans des Spiels gut ankommen. Ganz vorne ist die „Jägermeister“-Errungenschaften, die man erhält, wenn man Spurenlesen auf Stufe 200 bekommt. Das haben bereits ganze 21,4 % der Spieler geschafft.

Das andere Ende der Sammel-Skills ist ohne große Überraschung das Angeln, was nur sehr langsam aufsteigt. Nur 0,2 % der Fans haben Angeln auf Stufe 200.

Bei den Life-Skills sieht es noch schlimmer aus: Waffenschmied, Juwelier, Holzverarbeitung und Ingenieurskunst haben nur 0 % der Spieler auf Stufe 200. Wir können nicht genau sagen, ab welchem Wert Steam auf 0 abrundet, aber es sind sehr wenige Spieler.

Bei den Waffen scheint das Beil am beliebtesten zu sein, denn 4,9 % der Spieler haben die Waffe bereits auf Maximal-Stufe 20 gebracht. Dicht gefolgt von der Streitaxt mit 4,7 % und dem Lebensstab mit 3,6 %.

Am unbeliebtesten scheint die ikonische Muskete zu sein, denn nur 0,5 % der Spieler haben sie auf Stufe 20 gelevelt, auch beim Bogen sieht es kaum besser aus. Er bildet den zweiten Platz von unten mit 1,4 %.

Was haltet ihr von den Errungenschaften in New World? Habt ihr ganz spezielle Erfolge freigeschaltet, die noch sehr selten sind? Wundert ihr euch besonders über einige der Zahlen und hattet andere erwartet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, hier bei MeinMMO.

Unsere Leser haben ebenfalls schon über die beliebteste Waffe abgestimmt und hier sieht es anders aus.