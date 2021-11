Das sagt New World zu Fan-Wünschen wie Mounts und „Full-Loot-PvP“

Eine Producerin von New World, Katy Kaszynski, hat sich Ende Oktober 2021 auf einer Entwickler-Konferenz zum aktuellen Zustand des MMOs geäußert, wo Amazon mit dem Spiel hinwill und wie man mit Feedback der Fans umgeht. Manche Spieler wünschen sich Mounts und andere PvP, bei dem man den Gegner komplett ausnehmen kann.

Das sagt New World zu Mounts: Laut der Producerin Katy Kaszynski soll New World wirklich ein „neues MMO“ sein. Das sei ein schwieriges Genre, denn man wollte nicht so „wie jedes andere Spiel sein.“

Als Beispiel für einen typischen Wunsch der MMO-Spieler nennt Kazynski Mounts. Die sind in New World aus einem seltsamen Grund nicht erlaubt:

„Es ist nicht so, als hätten wir was gegen Mounts im Spiel. Was wir wollen, ist eine immersive Erfahrung und wir hatten das Gefühl, dass die Port-Steine zum Beispiel besser zu unserer Geschichte passen, als es Mounts taten.“ Katy Kaszynski, Senior Producerin New World

Die Lore des Spiels würde ja besagen, dass die Tiere von Aeternum sich nicht zähmen lassen.

Mounts könnten noch kommen – aber nicht allzu bald

Darüber hinaus gehe es Amazon aber vor allem um die Immersion, Spieler sollten das Gefühl haben, voll in die Welt einzutauchen und ihnen das Gefühl geben, etwas in der Welt tun zu können.

„Wir hören die Leute. Wir wissen, dass Mounts etwas ist, sind manche Leute echt haben wollen. Und es sind nicht nur Mounts – es gibt auch andere Sachen, bei denen Leute ein Interesse haben, sie zu kommen – und das ist auch alles nicht vom Tisch. In einem MMO ist nichts je vom Tisch. Es wird aber nicht allzu bald kommen.“ Katy Kaszynski, Senior Producerin New World

Mounts sind ein Dauer-Thema in New World, das die Speerschaft spaltet. Schon 2020 forderte unsere Chefredakteurin Leya:

Amazon, bringt BITTE Mounts zu New World – Ich brauche sie dringend

Klare Absage an “Full-Loot-PvP”

Das sagt New World zu „Full-Loot-PvP”: Die Producerin sagt, man höre auf die Fan-Basis, aber man versuche zu ergründen, was die Leute wirklich wollen: Was wollen Spieler, wenn sie Mounts fordern?

Dem „Full-Loot-PvP“, das New World früher einmal hatte, gibt man jetzt eine klare Absage: Das wolle man nicht mehr bringen.

Bei Full-Loot-PvP kann man dem Gegner seine gesamte Ausrüstung klauen, wenn man ihn im PvP besiegt.

Aber die Frage ist: Was erwarten Leute, die sich „Full-Loot-PvP“ wünschen? Als man mit den PvP-Fans sprach, hätten manche einfach gesagt „Griefing“, aber andere hätten gesagt, sie wollten nur rausgehen und was erleben und schauen, was passiert.

Auf die Leute habe man gehört und sich gefragt: Was für ein Design man ihnen geben kann, das zu New World passt? Hier sei man dann auf die „Faction Control Points“ als Lösung gestoßen.

Laut der Producerin könne man den Fans nicht immer genau das geben, was sie wollen, aber sich darum bemühen, Lösungen zu finden, die harmonisch zu dem passen, was sich das Team als Vision für New World vorgenommen hat.

Spieler haben derweil schon genaue Ideen, wie New World die fehlenden Mounts ausgleichen könnte:

