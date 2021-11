Für viele Fans von MMORPGs gehören Addons und Mods einfach dazu. Für New World haben die Spieler etwa eine eigene Minimap gebaut, um sich so leichter in der Welt zurechtzufinden. Diese Minimap wurde erst von Amazon verboten, nun jedoch offiziell erlaubt. Generell gibt es nun ein Statement zum Thema Addons über Overwolf.

Sind Addons jetzt erlaubt? Zum Teil. Wie Community Manager Luxendra im Forum mitgeteilt hat, sind Addons von Overwolf, die als Overlay über das Spiel gelegt werden und nicht auf den Client oder externe Websites zugreifen, erlaubt.

Verboten sind jedoch Addons, die euch durch Eingriff in den Client oder durch externe Webseiten spielerische Vorteile bieten.

Hier das offizielle Statement:

Grüße Abenteurer, Wir diskutieren weiterhin mit Overwolf über dieses spezielle Addon [die Minimap]. Im Moment haben wir die Entscheidung getroffen, dass Client-gesteuerte Addons, die ausschließlich die Position des Spielers in der Welt nutzen, in Ordnung sind. Sollte sich die Funktionalität jedoch in einer Weise ändern, die gegen unsere Nutzungsbedingungen verstößt, wie z.B. die Einbindung anderer Webseiten zur Bestimmung von Ressourcen, Pfaden oder sicheren/unsicheren Bereichen der Karte, werden wir zunächst eine offizielle Änderung unserer Haltung bekannt geben und dann Maßnahmen ergreifen. Wir danken für eure Geduld. Luxendra via New World Forum

Was bedeutet das konkret? Ein Overlay wie die Minimap, wie sie zwei Spieler gebaut haben, ist nach der aktuellen Regelung erlaubt.

Kritisch hingegen wird es, sobald das Overlay euch Vorteile verschafft, etwa wenn es die Orte von Nodes verrät, welche Wege sicher oder unsicher sind oder Questziele anzeigt, die eigentlich nicht mit einem offiziellen Marker versehen sind. Diese bleiben weiterhin verboten.

Addons, die auf den Client zugreifen, etwa um ein DPS-Meter umzusetzen, sind sowieso in den Terms of Service verboten.

Was sagt ihr zu der Entscheidung von Amazon? Findet ihr die Eingrenzung bei New World in Ordnung oder zu hart? Werdet ihr das Minimap-Addon nutzen, da es nun erlaubt ist? Schreibt es gerne in die Kommentare.

New World hat zudem das erste große Update für November angekündigt. Das wird einige interessante Änderungen für die Wirtschaft und die Expeditionen bringen:

