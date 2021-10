New World: Spieler sind genervt von fehlender Minimap – Bauen selber eine

New World macht einige Dinge anders als klassische MMORPGs. Darum vermissen gerade Spieler von WoW oder GW2 die ein oder andere Komfort-Funktion. Dazu zählt etwa eine Minimap, auf der man die wichtigsten Infos der großen Karte bekommt. Zwei Spieler haben sich so sehr daran gestört, dass sie selbst eine gebaut haben.

Was haben die zwei Spieler getan? Der reddit-Nutzer mobrid hat ein kurzes Video gepostet, in dem er eine Minimap präsentiert. Diese haben er und ein Freund zusammen gebastelt.

Sie haben die Map knapp oberhalb der Fähigkeiten platziert und dort die Details integriert, die sonst auf der normalen Karte zu finden wären. Man hat quasi einen kleinen Ausschnitt der Map immer direkt sichtbar, ohne die große Karte öffnen zu müssen.

Ist so eine Map wirklich nötig? Für einige Spieler ja, denn sie ärgern sich gerade über die Karten in Städten. Wer etwa den Handelsposten oder eine Crafting-Station sucht, findet detaillierte Informationen dazu auf der Map. Allerdings zoomt diese immer automatisch weit nach draußen.

Darum hat der Nutzer mobrid den Thread auch mit “Ich verliere immer den Überblick, wo sich Dinge in Städten befinden” betitelt.

Wer sich also schnell zurechtfinden möchte, muss erst die große Karte öffnen und dann auch noch heranzoomen. Mit der Minimap erübrigt sich diese mühselige Arbeit. Zudem zeigt sie alle Crafting-Materialien in der Umgebung an.

Ist die Map legal? Das ist noch nicht genau geklärt. Für die Karte kommt das Programm Overwolf zum Einsatz, bei dem ihr die Minimap auch herunterladen könnt. Overwolf legt nur für den Spieler selbst eine zusätzliche Grafik über das Spiel. Der Client wird also nicht modifiziert.

Allerdings sind Terms of Service zu New World in diesem Punkt – wie bei vielen anderen MMORPGs auch – eher schwammig gehalten.

Dort heißt es etwa: “Cheatet nicht und nutzt keine Software oder Dienste, die euch einen unfairen Vorteil verschaffen, z. B. durch unbeaufsichtigtes Spielen oder Spieländerungen.” (via Amazaon). Hier kann man debattieren, ob die Map einen “unfairen Vorteil” verschafft oder nicht.

Eine Garantie, dass ihr für eine solche Minimap nicht gesperrt werdet, gibt es nicht.

Wie kommt die Map an? Der Thread zur Minimap bekam über 4.500 Upvotes und gehört damit zu den erfolgreichsten im Subreddit von New World. Viele Nutzer feiern die Umsetzung der Minimap und wünschen sich, dass Amazon selbst tätig wird und etwas Ähnliches implementiert.

