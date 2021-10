New World erlebt erste große Bannwelle – Spieler berichten von vielen falschen Sperrungen

In New World wurde anscheinend die angekündigte große Bannwelle durchgeführt. Im Forum und im reddit melden sich jedoch viele Spieler, die es nach eigener Aussage zu Unrecht getroffen hat. Wir verraten, was passiert ist und wo ihr Widerspruch einlegen könnt.

Was hat es mit den Sperrungen auf sich? Bereits gestern hatte Amazon angekündigt, tausende Accounts in New World zu sperren. Der Fokus sollte vor allem auf Bottern und Goldsellern liegen.

Allerdings hat es anscheinend auch einige Unschuldige getroffen, die nun ihren Zugang zu dem MMO verloren haben.

Dabei soll es sich sowohl um Spieler handeln, die ihren Key direkt bei Amazon oder Steam gekauft haben, als auch um Besitzer von Keys von sogenannten “Drittanbietern”. Dabei handelt es sich um externe Shops, die nichts mit Amazon oder Steam zu tun haben.

Vor einem Kauf bei solchen Shops hat auch Amazon nun nochmal ausdrücklich gewarnt.

100 Keys von Fextralife gesperrt

Was sagen die unschuldigen Spieler? Auf Steam gibt es einen Thread, in dem dutzende Spieler davon berichten, dass den Zugang zu New World verloren haben. Offiziell heißt es, dass der Key entfernt und eine Rückerstattung veranlasst wurde (via Steam). Die Nutzer haben jedoch keinen Refund angeordnet.

In über 500 Kommentaren kommen sie unter anderem zu dem Schluss, dass wohl alle 100 Keys, die die Website Fextralife bei Amazon gekauft und dann an ihre Leser verlost hat, gesperrt wurden. Warum das genau passiert ist, ist derzeit unklar.

Doch auch Käufer, die eigenständig bei Amazon, bei Steam oder bei einem Drittanbieter einen Key geordert haben, sollen gesperrt worden sein. Ein Muster lässt sich derzeit also nicht erkennen.

Sind es wirklich falsche Sperrungen? Das lässt sich ohne genauere Einblicke natürlich nicht sagen. Immerhin behaupten Botter und Cheater oftmals, dass sie zu Unrecht gesperrt wurden.

Allerdings hat die Steam-Nutzerin vishuspuss ein Gespräch mit einem Mitarbeiter des Amazon Kundenservice zu diesem Thema veröffentlicht. Darin heißt es:

Ja, dies ist ein bekanntes Problem. Viele Kunden auf der ganzen Welt erhalten diesen Fehler. Ich entschuldige mich aufrichtig für diese Situation. Dieses Problem wurde an unser zuständiges Team weitergeleitet und es wird daran gearbeitet, es zu beheben. Ich möchte Sie bitten, uns 12-24 Stunden Zeit zu geben. Via Steam

Schon vor der Bannwelle wurde im offiziellen Forum gewarnt, dass es zu falschen Sperrungen kommen könnte.

Was kann ich tun, wenn ich zu Unrecht gesperrt wurde? Zuerst solltet ihr die gewünschten 12 bis 24 Stunden warten, da es bereits zu einer automatisierten Lösung kommen könnte.

Ansonsten hat der Community Manager Tosch empfohlen, sich direkt an den Kundenservice von Amazon Games zu wenden (via Amazon). Dort könnt ihr in der Kategorie “Probleme im Spiel” die Option “Einspruch gegen eine Sperre” auswählen.

Neben den Sperrungen durch die Bannwelle gibt es noch immer viele Spieler, die sich über 24-Stunden-Sperrungen durch falsche Meldungen beschweren. Hier gibt es jedoch eine andere Fehlermeldung, sodass diese Bans getrennt betrachtet werden können:

Gilden in New World beschweren sich über falsche Bans: „50 unserer 100 Spieler sind jetzt gesperrt“

Ein direkter Kauf bei Steam oder Amazon schützt euren Account

Was kann ich tun, um nicht gesperrt zu werden? Grundsätzlich gilt, dass ihr die Finger von Bots, Hacks und anderen Eingriffen in den Spiel-Client lassen solltet. Diese Manipulationen sind immer ein Grund, um gesperrt zu werden.

Amazon betont jedoch auch, dass sie Keys sperren werden, die nicht bei den autorisierten Händlern Amazon oder Steam gekauft wurden. So heißt es im Forum:

Zur Erinnerung: Bitte kauft New World nur bei einem unserer beiden autorisierten Händler (Amazon und Steam). Nur so ist gewährleistet, dass euer Schlüssel echt ist und richtig funktioniert. Hütet euch vor allen anderen Webseiten, die behaupten, New World-Schlüssel zu verkaufen. Wir unterstützen keine Schlüssel, die von Drittanbietern verkauft werden, da diese sehr oft durch Betrug erlangt wurden.

Solltet ihr euren Key über solch einen Drittanbieter gekauft haben und ihr wurdet nun gesperrt, gibt es keine Garantie, dass der Kundenservice euch zurück ins Spiel lässt.