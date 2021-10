Bots und Goldfarmer sind schon kurz nach dem Release ein großes Problem in New World. Nun hat Amazon mitgeteilt, dass bereits Schritte eingeleitet wurden, um tausende von Accounts zu sperren. Es wird zudem verraten, wo ihr euch melden könnt, falls ihr fälschlicherweise gebannt wurdet.

Was wurde angekündigt? Wie der Community Manager TrevzorFTW im Forum von New World mitgeteilt hat, wurden nun erste Schritte eingeleitet, um “Tausende von betrügerischen Accounts” zu sperren. Im Fokus stehen dabei auch Goldfarmer und Bots.

Gleichzeitig postete er jedoch einen Link zum Support von Amazon, an den ihr euch wenden könnt, falls ihr fälschlicherweise gesperrt wurdet und Einspruch einlegen möchtet.

Werden mit der Bannwelle auch die Probleme im PvP angegangen? Neben Bots sind gerade falsche Meldungen ein Problem, mit denen Spieler zu Unrecht für 24-Stunden gesperrt werden und so nicht an Kriegen teilnehmen können.

In dem Beitrag von TrevzorFTW wird ein Bann für diese falschen Meldungen nicht erwähnt. Sie könnten aber trotzdem im Punkt “betrügerische Accounts” enthalten sein.

Aufgepasst Abenteurer, wir haben eure Anfragen erhalten und haben bereits erste Schritte eingeleitet, Tausende von betrügerischen Accounts inklusive Goldfarmer und Bots zu entfernen! Sollte einer eurer Accounts fälschlicherweise davon betroffen sein, könnt ihr über den folgenden Link Kontakt mit uns aufnehmen, Einspruch gegen eine Sperre – Support | Amazon Games 12, um den Fehler beheben zu lassen. Für eure treue Unterstützung bedanken wir uns recht herzlich. Wir sehen uns in Aeternum!

Warum sind Bots in New World so ein Problem? Bots belegen nicht nur die teilweise wenigen freien Plätze auf einem Server, sondern zerstören auch die Wirtschaft von diesem. In vielen Handelsposten findet man kaum noch Items, die einen höheren Wert haben. Je mehr Bots sich auf einem Server befinden, desto schlimmer wird die Situation.

Die Spieler haben deshalb auch schon eigene Methoden entwickelt, um gegen die Bots vorzugehen.

Spieler töten Bots mit wilden Tieren

Was tun die Spieler gegen Bots? Immer wieder gibt es Geschichten und Videoclips, in denen die Spieler versuchen, Bots an verschiedenen Orten zu töten, obwohl diese kein PvP aktiv haben.

Ein Nutzer versucht etwa Bots, die gerade Erze sammeln, über eine Klippe zu schubsen und so vom automatischen Farmen abzuhalten.

Zuletzt haben wir über einen Spieler berichtet, der einen Wolf attackiert und zu dem Bot gezogen hat. Danach positioniert sich der Spieler so, dass der Wolf bei einem Angriff sowohl ihn als auch den Bot attackiert. Schlussendlich wurde der AFK-Angler so besiegt.

Die komplette Erklärung und das Video findet ihr hier: So genial töten Spieler in New World gerade Angel-Bots.

Seid ihr bereits Bots in New World begegnet? Und was findet ihr wichtiger, Sperrungen für Botting und Goldfarming oder lieber Strafen für falsche Meldungen? Schreibt es in die Kommentare.