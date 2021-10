Wie findet ihr New World 2 Wochen nach dem Release?

Das neue MMO New World von Amazon ist nun seit etwas über 2 Wochen online und Hunderttausende von Spielern tummeln sich auf den Servern. Wie ist eure Meinung zu dem Spiel bis jetzt?

Das ist in den letzten Wochen passiert: Fans, die beim Launch von New World dabei waren, haben einen turbulenten Start erlebt. Der Ansturm auf das MMORPG war so groß, dass sich riesige Warteschlangen bildeten und das Einloggen in das Spiel dauerte oft Stunden.

Das Problem hielt die ersten Tage nach dem Release hartnäckig an. Es sorgte für schlechte Reviews auf Steam und dafür, dass eingeloggte Spieler versucht haben, sich an dem Auto-Logout-System vorbei zu schummeln.

Dafür schoss New World in den ersten Tagen direkt auf Platz 2 der Steam-Charts und wurde zu einem der größten MMO-Launches. Nach zwei bitteren Gaming-Fails feierten die Amazon-Chefs nun ihr neues Spiel.

Mittlerweile scheint sich die Lage um die Server zu stabilisieren. Die Schlangen werden kürzer und ab dem 17. Oktober werden die Spieler mit dem neuen System auch Server wechseln können, um ihre Charaktere etwa auf leere und neue Server zu transferieren.

Mittlerweile gab es auch schon die ersten witzigen Ereignisse in der Community und auch Drama:

Das Leben in New World hat sich nach dem turbulenten Launch genug beruhigt, dass wir mit euch zusammen kurz auf die letzten Wochen zurückblicken wollen. Wie hat euch das MMO bis jetzt so gefallen?

So könnt ihr abstimmen: Ihr könnt eure Stimme wie immer in dem Umfrage-Tool unten abgeben. Berücksichtigt, dass ihr eure Wahl nur ein Mal treffen könnt und sie nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.

Erzählt mal: Was war bei euch in den letzten zwei Wochen in New World los? Habt ihr eure Meinung zu dem MMO geändert oder ist sie weiterhin dieselbe? Gefällt euch das Spiel weiterhin? Ist der Hype schon nach 2 Wochen verflogen? Was treibt ihr im Spiel so, wenn ihr euch einloggt? Schreibt es uns in die Kommentare.

Viel Spaß beim Abstimmen!

