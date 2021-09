New World bekommt miese Reviews auf Steam und Schuld ist ein uraltes MMO-Problem

New World wurde veröffentlicht und Tausende von Spielern wollen es zocken. Doch viele davon sind alles andere als zufrieden und lassen ihren Frust gerade via negativen Steam-Bewertungen an dem Game aus. Doch was sind die Gründe dafür? Erfahrt es hier auf MeinMMO!

Wie sind die Reviews von New World? Amazons neues MMORPG New World ist jüngst gestartet und hat eine riesige Zahl von Spielern mobilisiert. Schon jetzt sind Tausende von Reviews zum Game auf Steam zu finden. Doch die sind alles andere als positiv. Vielmehr sind von aktuell (Stand 29. September 2021) 19.672 Reviews 49 Prozent klar negativ.

Das liegt vor allem an einem Problem, das sicher niemand vorhersehen konnte.

Quelle: Steam

Spieler geben Servern die Schuld

Was sind die Gründe für die schlechten Reviews? Sieht man sich die negativen Reviews der Spieler an, so dominiert klar ein Aufreger-Thema: Die mangelhafte Server-Kapazität!

Denn zum Start am 28. September 2021 ging bei vielen Spielern stundenlang überhaupt nichts und man saß lang ein diversen Warteschlangen fest. Der Ärger der Spieler lässt sich repräsentativ für die Community in dieser deutschen Steam-Review abbilden:

Ich habe mich wirklich sehr auf das Spiel gefreut. Mir ist klar, dass es bei Release zu Engpässen kommen kann, und dass auch noch nicht alles zu 100 % läuft. Aber wenn ein Weltunternehmen wie Amazon es nicht auf die Reihe bringt, anlässlich Vorverkaufszahlen / Erfahrung aus der Beta / Erfahrung andere Releases, einen einigermaßen stabilen Start für europäische Spieler / primär in Deutschland lebende Spieler hinzubekommen, dann fällt mir nichts mehr ein. Einige Server hatten zu Beginn schon eine Warteschlange von 10.000 Spielern = 80h Wartezeit. Sehr enttäuschend. User Walle auf Steam

Eine ähnliche Meinung zum Launch von New World hat übrigens auch Meinem-Redakteur Alexander LEitsch.

Wie entwickelt sich die Situation? Die schlechte Server-Kapazität ärgert die Fans vor allem auch deswegen, weil die Entwickler nach den Betas eigentlich genau diese Probleme kannten und genau diese Dinge noch bis zum Launch verbessern wollten.

Doch zumindest planen die Entwickler eine baldige Lösung. Denn laut Amazon soll man bald frei seine Server neu wählen und seinen Charakter auf die Realm der Wahl transferieren können. Das sollte dann die Spieler in den kommenden Tagen etwas effektiver verteilen und so hoffentlich die Wogen glätten.

Wie ist eure Meinung zum Launch von New World? Ist so ein Chaos einfach normal für MMORPG-Releases oder hätte Amazon das effektiver wuppen können? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.