Bei Amazon scheint man offenbar seinen Spaß an New World zu haben und empfindet nun große Genugtuung, dass man es den Zweiflern gebaut hat. Amazon kann alles bauen – auch erfolgreiche Videospiele.

Auch der neue CEO von Amazon, Andy Jassy, hat sich in einem Event überschwänglich über den Erfolg von New World gefreut:

So reagiert Amazon jetzt: Der Gründer von Amazon, Jeff Bezos, hat sich in einer Reihe von Tweets euphorisch zum Launch von New World geäußert (via twitter ). Bezos macht aus dem Erfolg gleich eine Lebensweisheit:

