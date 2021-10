Die vergangene Woche wurde von dem Release des neuen MMOs New World dominiert. Zudem gab einige spannende Gaming-News, die sich ums Geld drehten. Erfahrt alles dazu in unserem MeinMMO-Podcast.

Das sind unsere Themen: Nach mehreren Verschiebungen feierte das MMO New World am 28. September endlich seinen Launch. Es stieg sofort in die Top 3 der Steam-Charts auf und die Server wurden von Spielern überrannt, sodass Amazon neue frische Server freigeben musste.

Bei Diablo 2: Resurrected, das ebenfalls vor Kurzem seinen Launch feierte, geht bereits das große Handeln los. Auf eBay verkaufen sich die ersten Items schon für über 100 €. Bei NC Soft sieht es hingegen düster aus, was das Geld angeht. Sie haben viel von ihrem Markenwert verloren und sanken von 18 Milliarden US-Dollar auf “nur” 10,2 ab.

Bei dem Streit zwischen Apple und Epic gab es wieder Neuigkeiten. Nach dem Ende der Gerichtsverhandlungen wurde Fortnite aus dem App-Store rausgeschmissen. Einen Sieg feierte hingegen der Streamer Tyler1, der kurzzeitig zum offiziellen Profilbild von LoL wurde.

Hier sind unsere Themen im Überblick:

Neben der Vorstellung der großen wöchentlichen News geben wir außerdem unsere Experten-Meinungen zu den jeweiligen Themen ab. Und wir wollen wissen, was ihr von den Ereignissen haltet. Schreibt es uns in die Kommentare und diskutiert mit!

Dabei sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von iTunes, der den Artikel ergänzt. iTunes Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum iTunes Inhalt

Hier könnt ihr dem Podcast folgen:

Neben den News bieten wir auch regelmäßig Special-Folgen, in denen wir uns auf ein bestimmtes Thema konzentrieren. So haben wir zum Beispiel mit einem Experten über den aktuellen Stand von E-Sport gesprochen.

Anregungen oder Kritik?

So könnt ihr mitgestalten: Ihr könnt übrigens aktiv an der Verbesserung des Podcasts teilhaben. Wenn ihr Feedback wie Anregungen oder Kritik habt oder einfach einen coolen Themenvorschlag einreichen wollt, der dringend mal diskutiert werden sollte, dann schaut doch auf unserem Discord-Server vorbei.

Alternativ könnt ihr auch direkt eine Mail an info@mein-mmo.de schreiben und uns so an eurem Gedanken teilhaben lassen. Schreib uns deine Meinung und diskutiere mit uns!