New World: Spieler wünschen sich seit Release eine Änderung am Inventar – Nun soll sie kommen

New World hat einige Dinge anders gemacht, als man sie von klassischen MMORPGs gewohnt ist. Einige dieser Änderungen kamen in der Community jedoch nicht gut an. In einem Interview hat Scot Lane nun eine Änderung am Inventar angekündigt, die sich schon seit Release gewünscht wird.

Was ist das für eine Änderung? Wer in New World das Inventar öffnet, bleibt automatisch stehen. Das wird sehr kontrovers diskutiert:

Einige Spieler finden das passend, da der Charakter für einen Blick in seine Taschen wohl auch stehenbleiben würde

Viele stört das Stehenbleiben jedoch. Sie wollen etwa mit Autorun schnell durch die Map kommen und nebenbei ihr Inventar sortieren oder Dinge nachgucken

Scot Lane, der Game Director von New World, hat nun in einem Interview bestätigt, dass am Inventar eine Änderung vorgenommen wird. Im Gespräch mit PCGamesN sagte er: “Und für alle, die danach gefragt haben: Wir planen, dass Spieler künftig während des Laufens auf ihr Inventar zugreifen können.”

Wann kommt die Änderung? Das ist bisher noch nicht bekannt. Im kommenden Update 1.2, das derzeit auf dem Test-Server spielbar ist, ist sie noch nicht enthalten.

Kleine Änderung am Inventar kommt gut an

Wie reagieren die Spieler darauf? Im reddit gibt es einen eigenen Thread, der sich nur auf diese kurze Interview-Passage bezieht. Der Thread hat knapp 500 Upvotes und gehört zu den beliebtesten des Tages (via reddit).

Viele Nutzer im Thread freuen sich dabei über die kleine Änderung:

CenkIsABufallo schreibt: “Es ist schön zu sehen, dass sie auf die Spieler hören. Hoffentlich revidieren sie auch ihre Entscheidungen zu anderen “Quality of Life”-Anpassungen wie Minimaps und Gruppenfinder.”

BIG8Tz freut sich, wünscht sich aber noch mehr: “Endlich. Nun gebt uns auch eine Möglichkeit zum Managen von Ausrüstungssets und eine Historie darüber, was zur Hölle wir im Handelsposten verkauft haben.”

Vereinzelt gibt es jedoch PvPler, die Sorge davor haben, dass die Änderung sich negativ auf sie auswirken könnte. Denn die Spieler sollten eigentlich nicht in der Lage sein, während einer Bewegung ihre Ausrüstung zu wechseln. Allerdings ist dies sowieso nicht möglich, solange eine Fähigkeit auf Cooldown ist. Das sollte zumindest diese Sorge etwas zerstreuen.

Mit dem kommenden Patch 1.2 wird bereits das Ausrüstungssystem stark überarbeitet. Was sich ändert und wie es in Zukunft funktioniert, könnt ihr hier nachlesen:

New World: So könnt ihr ab Patch 1.2 eure Ausrüstung am besten verstärken