New World zeigt vorläufige Patch Notes für Update 1.2 und vieles klingt richtig gut

Was ist mit den Anpassungen am Item-Level? Amazon plant eine große Anpassung für die Ausrüstung von New World, durch die eure Ausrüstung künftig mit dem Kompetenz-Level skaliert. Das bedeutet: Besitzt ihr ein Kompetenz-Level von 520 und craftet oder kauft einen Gegenstand mit dem Rüstwert 600, dann wird dieser auf den Wert 520 herunterskaliert.

Was ändern sie an den Dungeons? Dungeon-Endbosse aus Lazarus-Instrumentarium und Garten des Ursprungs werden eure Kompetenz bei jedem Abschluss garantiert erhöhen. Das bietet eine neue Möglichkeit zum Grinden der alten Watermarks.

Was ändert sich an der offenen Welt?

Was steckt in Patch 1.2? Das Dezember-Update wird vor allem drei große Änderungen vornehmen:

Im Dezember erscheint der neue Patch 1.2 in New World . Dieser hat bereits im Vorfeld hohe Wellen geschlagen, weil er das Watermark-System überarbeiten wird. Die Entwickler haben nun die Patch Notes vom PTR veröffentlicht. Wir von MeinMMO fassen euch alles Wichtige zusammen.

