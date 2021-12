New World bekommt auch im Dezember ein neues, großes Update. Dieses bringt ein besonderes Winter-Event und überarbeitet zudem das Endgame. Das Watermark-System wird angepasst und sichtbarer gemacht. Zudem gibt es neuen Loot und neue Crafting-Inhalte.

Was steckt im Update? Das große Dezember-Update wird voraussichtlich die Bezeichnung 1.2 tragen und einige Änderungen am Endgame vornehmen:

High-Watermark heißt künftig “Kompetenz” und wird für jeden Ausrüstungsgegenstand genau im Inventar angezeigt, damit Spieler ihren Fortschritt verfolgen können. Die Anzeige erscheint jedoch erst mit Level 60.

Es wird zwei neue Endgame-Punkte geben, an denen Spieler gegen Gegner der Stufe 66 kämpfen können. Die befinden sich in Edenhain und beim Kaiserlichen Palast.

Bosse in den Expeditionen Garten des Ursprung und Lazarus-Instrumentarium geben garantiert zusätzliche Kompetenz und auch aus Truhen besteht eine Chance darauf.

Es wird ein neuer Rohstoff “Gips” eingeführt. Damit könnt ihr Abdrücke von eurer Ausrüstung machen. Das bringt euch einen Gegenstand für diesen Ausrüstungsslot und bringt einen Schub für die “Kompetenz”. Gips erhaltet ihr unter anderem von Bossen, Expeditionen, im Außenpostenansturm und bei Verderbnis-Events.

Auch für Fans vom Crafting wird es neue Inhalte geben. Wer einen Life Skill auf 200 gebracht hat, wird künftig mit überschüssiger XP Aufstiegskreise füllen können. Mit jedem gefüllten Kreis gibt es Behälter mit nützlichen Gegenständen oder Baupläne. Außerdem könnt ihr sehen, wie oft ihr euch über Level 200 hinaus verbessert habt.

Zudem werden neue Ausrüstungsschemas beim Crafting eingeführt. Darüber könnt ihr leichter garantiert an Ausrüstung auf dem Rüstwert 600 kommen.

So wird künftig eure Kompetenz im Inventar angezeigt (via New World).

Was steckt noch im Update? Neben den Änderungen am Endgame werden ein Winter-Event, neue Nebengeschichten in der Unsteten Küste und im Klagental und Anpassungen am PvP ins Spiel gebracht.

Wann erscheint der Patch? Das neue Update kann bereits heute, am 3. Dezember, ab 19:00 Uhr auf dem PTR-Server getestet werden. Wann der Patch veröffentlicht wird, ist bisher nicht bekannt.

Winter-Event verwandelt Städte und bringt neue Events in der offenen Welt

Was bringt das Winter-Event? Das Winterkonvergenz-Fest ist das erste saisonale Event in New World. Es verändert die 4 Siedlungen Immerfall, Königsfels, Webermoor und Lichtholz und verwandelt sie in winterliche Städte. Passend dazu soll es neue Stadtprojekte geben, durch die der Baum des Lichts in der Siedlung aufgewertet wird.

Der Baum des Lichts in winterlichen Siedlungen.

Zudem sorgt das Event für verstärkten Schneefall und Nordlichter am Himmel. In der offenen Welt sollt ihr außerdem überall Geschenke finden können und ein neues dynamisches Ereignis erleben, das nur nachts in Aeternum auftritt und Kristalle bringt, die bei einem Festtagshändler eingetauscht werden können.

Das Highlight werden jedoch die Eishölen sein. Dabei handelt es sich um eisige Höhlen, die überall in der Welt auftauchen. Darin könnt ihr Yetis bekämpfen. Solltet ihr diese Höhlen nicht zurückschlagen, soll ganz Aeternum in eine Eiswüste verwandelt werden. Die Höhlen sollen auch nach dem Event als “Narben” zurückbleiben.

Der Yeti ist einer der Feinde beim Winter-Event.

Anpassungen an der Balance im PvP – Dezember 2021

Was ändert sich im PvP? Auch beim PvP soll es im Dezember einige Anpassungen geben:

Die Schadessformel im PvP wird überarbeitet, sodass nun der reelle Rüstungswert berechnet wird, statt eines durchschnittlichen, wenn ein Charakter mit niedrigerem Level gegen einen starken Feind kämpft. Im Ausgleich wird der Schaden durch Spieler mit niedrigerer Stufe erhöht.

Boni auf kritischen Schaden wirken künftig additiv statt multiplikativ.

Es gibt Anpassungen bei den Puffern für Fähigkeiten, Ausweichen und leichte Angriffe. Diese kleine Änderung könnte potentiell große Auswirkungen auf das Spiel haben, je nachdem, wie sich die Fähigkeiten und die Ausweichrolle nun abbrechen lassen.

Wer die Änderungen selbst ausprobieren möchte, kann sie ab heute auf dem PTR testen. Wie ihr den PTR bekommt, haben wir hier verraten:

New World auf PTR spielen: So nehmt ihr am Test-Server teil