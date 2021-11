New World auf PTR spielen: So nehmt ihr am Test-Server teil

New World bietet jetzt die Teilnahme an Test-Servern (PTR) an. Wir zeigen euch, wie ihr auf Steam beim PTR von New World mitmachen könnt und was ihr dabei beachten müsst.

Was ist der PTR? New World bietet euch mit dem öffentlichen Testbereich (PTR) die Möglichkeit, früher als andere Spieler neue Features und Inhalte ausprobieren zu können. Ihr könnt euch dort eure Charaktere mit passender Ausrüstung und Stufe erstellen.

Ab dem 10. November startet der PTR für New World. Wir zeigen euch, was ihr dort genau machen könnt und wie ihr den PTR herunterladet.

So funktionieren die PTR-Server – Download, Verfügbarkeit, Server-Status

Download des PTR-Clients: Jeder, der eine Kopie von New World besitzt, kann zum Start der PTR-Server die Anwendung „New World Public Test Realm“ in seiner Steam-Bibliothek finden. Ladet ihr den Client herunter, könnt ihr die neueste Vorabversion des nächsten Patches von New World spielen.

Bedenkt, dass das ein eigenständiger Client ist, der auch wieder Platz auf eurer Festplatte benötigt. Der Zugang zum PTR ist nicht garantiert. Wenn die Kapazitäten voll sind, kann es zu Warteschlangen kommen.

Wann sind die Server online? Am 10. November um 20:00 Uhr deutscher Zeit gehen die PTR-Server von New World zum ersten Mal online. Ihr findet dann jeweils eine Welt für den Osten der USA und für Mitteleuropa.

Getestet wird da zunächst das 1. große Update mit neuer Waffe, Quests und Gegner-Typen

Nach Abschluss des Tests sind die Server down. Alle Welten werden abgeschaltet und gelöscht.

In eurer Steam-Bibliothek findet ihr weiterhin den Client für den PTR. Doch wenn ihr ihn startet, findet ihr dort, außerhalb von Tests, keine Welt und könnt da nicht spielen.

Wie kann ich meine Charaktere auf den PTR übertragen? Diese Funktion gibt es nicht. Ihr spielt dort mit Charakteren, die ihr euch eigens für den PTR anlegt.

Dafür bekommt ihr Hilfen wie Level-Aufstiege und besondere Ausrüstung.

Warum spielt man da? Das Ziel dieser Test-Server ist es, Bugs und Probleme zu finden, bevor Patches für alle Spieler auf den Live-Servern installiert werden. Im PTR-Forum von New World könnt ihr euch melden, wenn ihr auf Bugs, Exploits oder Probleme gestoßen seid, oder einfach Tipps und Feedback zur Verbesserung habt. Dazu gibt es ingame auch ein Tool, das ihr zum Melden nutzen könnt.

Amazon betont, dass man den Fokus auf die Verbesserung der Qualität legt. Also Bugs aufspüren, Exploits entdecken, weitere Gameplay-Probleme melden.

Ich habe keine Lust auf PTR, wie lösche ich das? Es gibt einige Spieler, die viel Wert auf eine aufgeräumte Bibliothek bei Steam legen. Wenn euch der Eintrag des PTR stört und ihr sowieso nicht daran teilnehmen wollt, dann könnt ihr die Anwendung ausblenden.

Unerwünschte Spiele auf Steam ausblenden: Rechtsklick auf die Anwendung, dann „Verwalten“ und anschließend „Dieses Spiel verstecken“ – schon seht ihr es in der Bibliothek nicht mehr

Wie gefällt euch die Möglichkeit von PTR-Servern bei New World? Findet ihr das gut und habt schon lange auf eine Möglichkeit gewartet, neue Inhalte früher auszuprobieren und auf Fehlersuche zu gehen? Oder überlasst ihr das lieber den anderen Spielern und freut euch trotzdem, dass es so einen Server gibt?

Schreibt uns eure Meinung zum Thema doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community darüber aus.