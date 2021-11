In einem Blogpost haben die Entwickler das erste große Update von New World vorgestellt. Das bringt etliche neue Inhalte, einen PTR-Server und einige “Quality of Life”-Änderungen, die bereits im Vorfeld angekündigt wurden. Wir von MeinMMO fassen alles Wichtige für euch zusammen.

Was steckt im ersten großen Patch? Im Blogpost wurden die folgenden Neuerungen angekündigt:

Die neue Waffe Unheilsstulpen, die bereits zuvor angeteasert wurde

Neue Feindtypen in Form der Varangianischen Jäger, die in Lagern in verschiedenen Gebieten auftauchen sollen

Neue Gegner in Form von Schwarmzauberern, Käfern, Piraten-Alligatoren und anderen Modellen

Neue Quests, die in West-Immerfall beginnen.

Neue Quests für legendäre Unheilsstulpen, für die ihr zuvor Level 60 und Stufe 20 bei der Waffe erreichen müsst

3 brandneue PvP-Fraktionsmissionen

Zudem gibt es einige Spielverbesserungen, darunter die verlinkten Handelsposten, die bereits zu großen Diskussionen geführt haben, eine Überarbeitung der Hauptquests und Anpassungen an Expeditionen, die für mehr Taler und geringere Orb-Kosten sorgen sollen.

Eine weitere Neuerung ist der Test-Server (PTR), der mit dem neuen Patch eingeführt wird. Dabei handelt es sich um einen eigenen Client, auf dem zukünftige Updates getestet werden können. Alle Besitzer von New World werden künftig in ihrer Spiele-Bibliothek einen Zugang zum PTR finden.

Wann erscheint der Patch? Der Patch wird ab dem 10. November um 21:00 Uhr deutscher Zeit auf dem PTR veröffentlicht.

Ein konkretes Release-Datum für das Hauptspiel gibt es noch nicht. Allerdings wurde das Update als erster “Major Patch im November” angekündigt. Daraus lässt sich schließen, dass das Update noch diesen Monat erscheint.

Neue Waffe als Highlight des Updates

Was ist das für eine neue Waffe? Die Unheilsstulpen (englisch Void Gauntlet) sind eine magische Waffe, vergleichbar mit den Eisstulpen. Laut offizieller Beschreibung sollen sie eine Mischung aus DPS und Unterstützung darstellen.

Die Waffe skaliert mit den Attributen Intelligenz und Fokus, was sie nützlich in Kombination mit dem Lebensstab oder anderen magischen Waffen macht.

Wie gehabt wird es 2 Skill-Trees und jeweils 3 Fähigkeiten für diese Trees geben:

Der Baum „Auslöschung“ konzentriert sich auf die Maximierung des Schadens im Nahkampf und dreht sich um die Unheilsklinge, eine beschworene Klinge aus zersetzender Unheilsenergie.

Der Verfallsbaum bietet Fernheilung und Schwächungszauber und dreht sich um die Kugel des Verfalls, ein Zweiphasenprojektil, das Gegner schwächen und Verbündete heilen kann.

Die Fähigkeiten der Waffe wurden bereits in der Beta in einem Datamining gefunden. Bisher deutet alles darauf hin, dass der Leak die Fähigkeiten korrekt vorher gesagt hat (via gyazo).

New World – So wurden die neuen Unheilsstulpen angeteasert.

Was wissen wir über die neuen Feinde? Die Varangianischen Jäger kommen aus dem Norden und versuchen in den Gebieten Erstes Licht, Königsfels und Immerfall Fuß zu fassen. Dazu wurden dort neue Lager von ihnen errichtet.

Durch die Lage in den Anfänger-Gebieten können auch Spieler mit geringem Level die neuen Feinde herausfordern. Passend dazu gibt es eine neue Quest, die ihr bei Abigail Rose im Westen von Immerfall annehmen könnt.

Zudem wurden neue Gegner-Modelle angekündigt, die einige alte Feinde ersetzen sollen. Dabei handelt es sich um folgende Modelle: Hutzelige Schwarmzauberer, Käfer, der Verlorenen- Schamane, der Piraten-Alligator, der Ahnenwächter-Feuermagier und verbesserte Verderbten Arbeiter.

Dieser Screenshot von den Varangianischen Jägern wurde bereits von New World geteilt.

Wie sehen die 3 neuen Fraktionsmissionen aus? Die neuen Missionen wurden wie folgt vorgestellt:

Kontrollpunkte – Bei diesen Missionen musst du die Kontrolle über Festungen übernehmen.

Abfangen – Besiege die feindlichen Fraktionsmitglieder und sammle ihre Tränen ein!

Kriegslager-Beute – Finde versteckte Pläne im feindlichen Kriegslager.

Was sagt ihr zum ersten großen Update? Sprechen euch die bisherigen Änderungen an? Und werdet ihr den PTR ausprobieren, um den Entwicklern Feedback zu geben?

