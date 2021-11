3 Dinge, die New World jetzt am Kampfsystem verbessern will

Bei New World gibt es gerade eine Flut an neuen Informationen zur Zukunft des MMOs. Neben dem neuen, großen Patch im November sind auch Änderungen am Kampfsystem geplant. Wir von MeinMMO stellen sie euch vor.

Was soll sich am Kampfsystem ändern? New World setzt auf ein Action-Kampfsystem, bei dem ihr aktiv zielen und ausweichen müsst. Doch dabei gibt es einige Hürden.

Die Animationen der Angriffe und Fähigkeiten sind etwa recht lang und immer wieder kommt es zu Problemen, weil die Spieler eigentlich eine Aktion ausführen wollten, diese aber nicht registriert wurde und der Kampf schon mit der nächsten Aktion fortgesetzt wird. Das passiert vor allem oft beim Waffenwechsel.

Noch im November sollen sich die Kämpfe von New World aber flüssiger anfühlen. Dafür sind 3 größere Anpassungen geplant:

Der Waffenwechsel soll verbessert werden

Das Timing der Angriffe soll klarer werden

Das Abbrechen von Animationen soll konsistenter werden

Offiziell heißt es dazu im Forum, dass “Waffenwechsel, Ausweichen und Angriffseingaben ein wichtiger Teil des Kampfsystems sind” und deshalb nun überarbeitet werden.

Zusammen mit den Änderungen am Kampfsystem ist auch ein großes Balance-Update, das eine Vielzahl von Fähigkeiten anpassen soll. Konkrete Infos dazu gibt es aber noch nicht.

Wann kommen diese Änderungen? Die Änderungen sind für “die kommenden Updates” geplant. Da jede Woche mindestens ein kleiner Patch erscheint, könnten die Neuerungen am Kampfsystem noch im November kommen.

Ebenfalls im November soll der erste Major Patch kommen, den wir euch hier vorgestellt haben:

New World stellt endlich 1. großes Update vor – Bringt neue Waffe, Quests und Feindtypen

Kampf soll sich künftig flüssiger und responsiver anfühlen

Wie sehen die geplanten Änderungen konkret aus? Im Forum von New World gibt es einen Beitrag von DaveNW, einem der Entwickler. Der erklärt, was genau das Problem am Waffenwechsel ist und verspricht, dass die Zeitspanne für einen Wechsel vergrößert wird:

Wir arbeiten derzeit an der Reaktionsfähigkeit beim Waffenwechsel und stellen sicher, dass diese bei allen Angriffen konsistent ist, denn wir wollen, dass der Waffenwechsel ein integraler und flüssiger Bestandteil des Kampfes ist. Es kommt oft vor, dass man denkt, man hätte die Waffen gewechselt, aber man greift stattdessen mit der aktuell ausgerüsteten Waffe an. Wir arbeiten daran, diese Situationen zu beheben und die Zeitspanne, in der man die Waffe wechseln kann, zu erweitern.

Bezüglich des Timings bei Angriffen und dem Abbrechen der Animationen schreibt er, dass sie die Dinge vor allem klarer machen wollen. Denn manche Animationen kann man derzeit abbrechen, andere jedoch nicht.

Unklar bleibt aber, ob ihr zukünftig alle Animationen oder vielleicht gar keine mehr abbrechen könnt:

Neben dem Waffentausch untersuchen wir auch die Zeitfenster für das Abbrechen von Ausweichmanövern und das Timing der Angriffseingaben während der Erholung aller unserer Angriffe. Es gibt einige Ungereimtheiten, die nicht beabsichtigt sind. So kann man zum Beispiel aus einigen Animationen nach dem Casten ausbrechen, aus anderen aber nicht, und man kann aus den Aftercasts einiger Fähigkeiten heraus schwere Angriffe ausführen, aber nicht aus allen Fähigkeiten. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass es konsistente Eingabefenster für alle Waffen und Fähigkeiten gibt.

