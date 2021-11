New World plant große Änderungen an den Handelsposten: „Könnte die Wirtschaft zerstören“

In der letzten Woche haben die Entwickler einen Ausblick auf die Zukunft von New World gegeben. Dabei wurde verraten, dass künftig alle Handelsposten verknüpft werden sollen. Die Änderung stößt auf ein geteiltes Echo. Während viele die Idee gut finden, befürchten andere einen noch stärkeren Kollaps der Wirtschaft.

Was wurde genau angekündigt? Im November soll der erste “Major Patch” zu New World erscheinen. Der soll die Expeditionen und die Wirtschaft im Spiel verbessern. Eine Änderung ist die Verlinkung der Handelsposten.

Derzeit hat jede Siedlung einen eigenen Handelsposten mit eigenen Items und Preisen darin. Künftig sollen alle Handelsposten jedoch das gleiche Angebot haben, egal ob ihr in der Mitte der Map in Immerfall oder ganz am Rand in Erstes Licht spielt.

Damit möchte Amazon gegen die aktuellen Probleme in der Wirtschaft vorgehen.

Was sagen die Spieler zu der Änderung? Die Anpassung am Handelsposten hat vor allem für zwei sehr gegensätzliche Reaktionen gesorgt:

Die einen loben die Verlinkung. Sie sehen weniger Reisekosten und eine Stärkung der Siedlungen am Rand der Karte.

Die anderen befürchten, dass das Update die Wirtschaft noch weiter schädigen könnte. Zu viele Items und mögliche Steuerverluste könnten die Preise negativ beeinflussen.

Wir von MeinMMO schauen uns die unterschiedlichen Positionen an.

New World kündigt umfassende Änderungen an – „Wir wollen Kriege, keine Ganks“

Gut für die Käufer, schlecht für Verkäufer?

Wie sieht die Kritik an den verlinkten Handelsposten aus? Einer der ersten Foren-Threads zu dem Thema kam vom Nutzer Aerdynamik. Der bezeichnet den aktuellen Stand der Handelsposten als seinen persönlichen Hauptaspekt des Spiels, da er Geld damit verdiente, Items günstig einzukaufen und an anderen Orten teurer zu verkaufen:

Danke, dass ihr den Hauptaspekt des Spiels, um den es mir ging, ruiniert habt. Der Handel zwischen den Gebieten, das Reisen mit verschiedenen Gegenständen zum Verkaufen, das Flippen auf anderen Handelsposten und so weiter. Es war schön, dieses Spiel zu spielen, aber ich bedaure, dass es so endet, ohne große Rücksprache mit der Community.

In den Kommentaren des Threads äußern viele Nutzer vor allem ihre Sorge um eine noch stärkere Deflation. Schon jetzt steckt New World in einer Art Wirtschaftskrise, weil es zu viele Materialien, aber zu wenige Möglichkeiten zum Verdienen von Talern gibt. Das drückt die Preise nach unten.

Mit der geplanten Änderung werden in jeden Handelsposten noch mehr Materialien gebracht, wodurch sie einen noch stärkeren Fall in den Preisen erwarten.

Der Nutzer BittersweetDark geht sogar soweit und behauptet, dass die Änderung die komplette Wirtschaft zerstören könnte (via New World Forum).

Sind das die einzigen Kritikpunkte? Nein. Der Spieler Taborlin hat einen ausführlichen Beitrag erstellt und darin die negative Auswirkung auf Siedlungen und Steuern geschildert, die er befürchtet (via New World Forum).

Denn die Steuern werden dort gezahlt, wo ihr einkauft und verkauft. Bisher passiert das vor allem in Immerfall und Windkreis, zwei Siedlungen, die sehr zentral liegen. Dort finden etwa 80 % des gesamten Handels auf dem Server Utgard statt, wie er mit einem Bild untermalt:

Bild zum Handel auf dem Server Utgard in Woche 4 nach dem Release (via New World Forum).

Künftig jedoch werden die meisten Transaktionen in den Siedlungen durchgeführt, die den günstigsten Steuersatz haben. Und das drückt die Steuern und damit den Ausbau der Siedlungen nach unten, was schon jetzt stellenweise ein Problem ist. Viele Siedlungen schaffen es nicht, ihre Werkbänke auf ein hohes Level zu bringen.

Er sieht in der Verlinkung durchaus Vorteile für Käufer, die Items billiger erwerben möchten, aber große Nachteile für Verkäufer und Siedlungsbesitzer. Händler, die Items bisher flippen konnten, müssen sich wiederum darauf konzentrieren, Items aufzuwerten und so mit etwas Glück teurer zu verkaufen.

Es verlieren nur die, die das aktuelle System missbrauchen

Was sagen die Spieler, die das neue System loben? Viele Spieler begrüßen die Änderung an den Handelsposten, da sie nicht ständig in die Siedlungen in der Mitte der Karte reisen müssen, um dort ihre Items zu verkaufen.

Sie sehen außerdem einen Vorteil für die Siedlungen am Rand der Karte, die bisher sehr stiefmütterlich behandelt werden. Das Ausbauen der Werkbänke ergibt für viele Kompanien dort wenig Sinn, da kaum gehandelt wird. Das macht die Siedlung aber gleichzeitig unattraktiv für Crafter und generell unattraktiver für Kriege.

In den Kritikern der verlinkten Handelsposten sehen sie vor allem Spieler, die das bisherige System zu ihrem Vorteil missbraucht hätten. Der Spieler Harrakittu schreibt etwa:

All was ich hier lese, ist: “Ahh, ich kann Spieler nicht mehr um ihr Geld betrügen”. Ich wiederum denke, es ist eine gute Änderung. Es verhindert, dass ich durch jede Siedlung laufen muss, um den besten Preis für ein Item zu finden. Harrakittu via New World Forum

Der Spieler Dreams erklärt außerdem, warum das jetzige System mit den einzelnen Handelsposten nicht funktioniert hat. Er sieht die Probleme in der Spielerzahl und der Tatsache, dass der Transport der Waren zwischen den Städten kein großes Problem ist.

Ich verstehe den Gedanken, dass der globale Handelsposten einen negativen Einfluss auf die Wirtschaft hat, aber der derzeitige Zustand des Spiels unterstützt die Idee der lokalen Handelsposten nicht. Die Serverbevölkerung ist im Durchschnitt viel zu gering. Der Transport von Waren zwischen Städten ist kein Problem, was bedeutet, dass die Ressourcenvielfalt in den verschiedenen Territorien nahezu bedeutungslos ist. Dreams via New World Forum

Gibt es einen Mittelweg? Taborlin, der Sorgen um die Steuern der Siedlungen hat, schlägt vor, dass man im Handelsposten entweder lokal kaufen/verkaufen könnte oder sich die Ware “extern einfliegen” lässt, mit einer zusätzlichen Gebühr.

So hätte jeder Spieler Zugriff auf alle Handelsposten, doch anstatt Reisekosten zu zahlen und eine andere Siedlung besuchen zu müssen, würden die Kosten in Talern steigen. Hier hätte Amazon auch ein gewissen Freiraum was die Balance dieser Kosten angeht.

Wie seht ihr die kommende Änderung am Handelsposten? Schreibt es gerne in die Kommentare.

In New World läuft derzeit nicht alles rund. Aber der neuste Patch und die Ankündigung vom Major Patch im November haben für gute Stimmung gesorgt:

Während manche behaupten, New World sei tot, sagen Spieler: Kommt zurück, ist jetzt viel besser