Im Endgame von New World dreht sich viel um die beste Ausrüstung im Spiel. Ein Spieler hat dafür über 22 Stunden und mehr als 500 Elite-Mobs gefarmt, um euch zu verraten, wie ihr schnell an die beste Max-Ausrüstung kommen könnt, ohne in Gruppen unterwegs zu sein.

Was ist das für ein Grind-Spot? Der Grind-Spot befindet sich bei Spryla Tower im Gebiet Bruchberg und ist offiziell für Spieler der Stufe 63 ausgeschrieben. Dort erwarten euch Elite-Mobs der Schwierigkeit Silber, die ihr allein oder zu zweit besiegen könnt, sowie ein Boss.

Der reddit-Nutzer EmperorsShadow hat an diesem Ort 22 Stunden gegrindet und über 500 Mobs besiegt. Darüber hat er Legendarys gefarmt und seinen Rüstwert gezielt erhöht.

Warum grindet man überhaupt? New World hat ein besonderes Loot-System, bei dem sich jedes Ausrüstungsteil merkt, welcher maximale Rüstwert bisher für den Slot gedroppt wurde. Das bezeichnen die Spieler als “Watermark”-System.

Mit der Zeit sammelt sich immer mehr Glück an, was die Chance auf einen neuen maximalen Wert erhöht. Diese Erhöhung des Glücks gibt es aber nur durch direkte Drops oder Truhen, nicht aber durch Crafting oder den Handelsposten.

Jeder Gegner hat zudem ein Maximum an Rüstwert, der fallengelassen werden kann. Darum versucht man im Endgame in schwierigen Gebieten möglichst effektiv zu grinden. Wie genau das mit dem Loot funktioniert, haben wir hier zusammengefasst:

Wie funktioniert eigentlich Loot in New World? Ein Entwickler erklärt es ganz genau

Spieler steigert Rüstwert von 562 auf 590 in 22 Stunden

Wie funktioniert das Grinden nun? Im Grunde geht ihr einfach in das Gebiet und tötet dort alle Gegner. Diese haben einen Respawn-Timer von etwa 5 Minuten.

Allerdings gibt es einen Trick. Sollte niemand sonst bei der Landmarke sein und ihr selbst entfernt euch davon, dann respawnen die Gegner in 2 Minuten. Wer also komplett allein unterwegs ist, hat gute Chancen in Spryla Tower schnell zu grinden.

Wie effektiv ist das? EmperorsShadow hat mit dem Grind-Spot innerhalb von 22 Stunden den Rüstwert seiner Drops von 562 auf die Stufe 590 angehoben, was er als “maximalen Wert” ansieht. So sollt ihr ab dem Rüstwert 590 Random-Drops aller Stufen bekommen, auch vom maximalen Rüstwert 600 (via Docs.google.com).

Er spricht in seinen Daten von einer Erhöhung von etwa 4 Rüstwert pro Stunde auf jedem Ausrüstungsgegenstand.

Nach eigener Aussage muss man kein Profi sein, um in diesem Gebiet zu grinden.

Lohnt sich der Spot auch abseits vom Rüstwert? Ja, denn der Boss an dem Ort – Fay, the last Protector – hat zwei einzigartige Drops:

Fay’s Covenant – ein legendäres Rapier mit 30 Geschick, zusätzlichem Schaden an Zielen mit 30 % weniger Leben und 1,4 % Lebensraub

Earthbinder Ward – ein legendärer Hammer mit Taunt-Edelstein, zusätzlicher Aggro und 30 Konstitution

In seinen Daten kommt er dazu, dass das Rapier etwa eine Drop-Rate von 3,2 % und der Hammer von 3,8 % hat. Die Gegenstände sind also durchaus farmbar. Wer besonders viel Schaden an Fay verursachen will, sollte auf Feuerschaden setzen.

Wie genau der Grind-Spot abläuft, zeigt EmperorsShadow in einem YouTube-Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ist das die effektivste Methode im Spiel? Für Solo- oder Duo-Spieler soll dieser Grind-Spot einer der besten sein.

Als allgemein effektivste Methode gelten jedoch die Chest-Runs. Dort werden schnell viele Truhen geöffnet, doch es werden große Gruppen von Spielern benötigt. Wer nicht mit diesen großen Gruppen umherziehen möchte, kann also an diesem Turm für sich selbst grinden.

Was sagt ihr zu dem Grind-Spot in Bruchberg? Habt ihr Spaß daran solo zu grinden oder lauft ihr lieber in einer großen Gruppe oder erledigt die Expeditionen? Schreibt es in die Kommentare.

Wer derzeit schon auf neuen Content wartet, muss das wohl nicht mehr allzu lange. Im November soll der erste “Major Patch” kommen. Zumindest einige Bugfixes und Neuerungen wurden dafür bereits angekündigt:

New World kündigt 1. großes Update an – Verspricht viele Verbesserungen im November