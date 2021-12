New World kündigt Änderung an der Ausrüstung für 2022 an und erntet einen Shitstorm

New World hat eine weitere Änderungen am Ausrüstungssystem angekündigt. Doch das, was 2022 kommen soll, wird von vielen Fans negativ gesehen. Sie befürchten, dass es vor allem das Trading und Crafting killen könnte.

Wie funktioniert die Ausrüstung? Im Patch 1.2, der im Dezember erscheinen soll, wird das Watermark-System überarbeitet. Das ist ein besonderes System in New World, bei dem sich eure Ausrüstung merkt, was der bisher stärkste Drop war:

Je länger ihr keinen Drop mit einem höheren Rüstwert bekommen habt, desto höher wird die Chance auf ein Upgrade.

Sobald das aber da war, bekommt ihr erstmal schwächeres Gear, bis ihr im Glück wieder aufsteigt und das nächste Watermark erreicht.

Das Watermark wird jedoch nur durch Drops und Truhen erhöht. Angelegte Ausrüstung, egal welches Level sie hat, nimmt keinen Einfluss.

Ab Dezember werdet ihr genau im Inventar sehen können, wie hoch euer Watermark ist, das von da an zudem den Namen “Kompetenz” trägt.

Bisher hat dieses System nur Einfluss auf Drops gehabt. Wer sich direkt über das Crafting oder den Handelsposten einen Gegenstand mit dem Rüstwert 600 besorgt, hat sofort ein maximales Item an. Doch genau das soll sich 2022 ändern.

Wie sieht die Änderung aus? Wie der Entwickler Zin_Ramu im Forum verraten hat, wird Kompetenz künftig einen Einfluss auf die Stärke eurer Ausrüstung nehmen, unabhängig von dem Rüstwert:

Im Dezember-Update wird Kompetenz die höchsten Drops bestimmen, die man pro Slot erhalten, ähnlich wie es bei dem Watermark-System der Fall war. Aber ab Anfang 2022 wird sie [die Kompetenz] auch die Effektivität eurer Ausrüstung bestimmen. Das heißt, wenn eure Kriegshammer-Expertise 520 beträgt und ihr einen Kriegshammer mit 550 Rüstwert ausrüstet, wird der effektive Rüstwert der Waffe auf 520 reduziert. Wir verstehen zwar, dass dies für einige Spieler zu einer vorübergehenden Verringerung der Stärke führen kann, aber wir glauben, dass dies langfristig zu einer lohnenderen Fortschrittsschleife führen wird, die nicht durch den Kauf von Ausrüstungsgegenständen im Handelsposten umgangen werden kann. Zin_Ramu im Forum von New World

Doch diese Ankündigung kommt bei vielen Spielern nicht gut an. Sie haben etliche Posts im reddit und im Forum eröffnet und protestieren gegen diese Änderung.

“Wofür gibt es überhaupt Crafting?”

Wie reagieren die Spieler? Ein großer Kritikpunkt ist für viele Spieler vor allem das Crafting, das damit nutzlos gemacht werden könnte.

Denn wenn ihr ein Item mit dem Rüstwert 600 herstellt, aber eure Kompetenz nicht gegrindet habt, dann tragt ihr ein Items, das viel schwächer ist.

Der reddit-Nutzer Jerizzle23 stellt einfach nur die Frage: “Wofür gibt es dann überhaupt Crafting?” und bekommt viel Zuspruch. Mit über 1.400 Upvotes ist das gerade der beliebteste Kommentar zu dem Thema (via reddit).

MetaWaterSpirit geht in den Antworten sogar noch weiter und wundert sich darüber, dass die Entwickler Crafting ständig verschlechtern. Erst mit dem großen Update 1.1 wurden die XP zum Leveln deutlich nach oben gesetzt. Auch die Materialien, die für das Crafting aus Truhen droppen, wurden bereits im Oktober reduziert.

Der Nutzer Pretend-Challenge380 ist richtig sauer: “Ich habe Hunderte von Stunden damit verbracht, mein Crafting zu verbessern, um gute Waffen herzustellen, weil sie den PvE so stumpfsinnig langweilig gemacht haben. Jetzt spucken sie mir ins Gesicht.”

Andere Nutzer stören sich nicht am Crafting-, dafür jedoch am Grinding-Aspekt. Denn Spieler werden so gezwungen, ihre Kompetenz zu steigern, statt zu spielen, wie sie möchten. Einige grinden etwa Fraktionsmissionen oder Stadtmissionen, um so an Marken und Gold zu kommen. Darüber kaufen sie sich Ausrüstung beim Händler oder eben im Handelsposten.

Der Nutzer tspeicher schreibt im Forum etwa: “Wie kann man sich nur so einen Schwachsinn ausdenken? Braucht man ja gar keine Waffen und Ausrüstungen mit hohem GS mehr ins AH zu stellen bzw. zu kaufen, wird alles entsprechend abgewertet, außer man hat schon einen hohen GS”.

Neben euren Item-Slots werdet ihr künftig eure Kompetenz-Stufe sehen können.

Außerdem haben die Entwickler erst vor Kurzem mit versteckten Änderungen das Farmen von Elite-Mobs abgeschwächt. Nun werden die Spieler aber indirekt dazu gezwungen, genau diese Mobs zu grinden.

Zwar wird den Spielern eine neue Mechanik mit dem Gips geboten, worüber ihr gezielt die Kompetenz von einem Gegenstand steigern könnt, doch die versteckt sich hinter einem Zeitfenster. Ihr könnt nur eine bestimmte Anzahl von Gips sammeln, danach gibt es einen 23-Stunden-Timer. Erst danach gibt es erneut Gips. Auch dieser Aspekt stößt einigen Spielern negativ auf.

“Spieler können nicht Stärke kaufen, sondern müssen sie erfarmen”

Gibt es auch positive Stimmen? Ja, der Nutzer Indica hat einen Thread erstellt und gesagt, dass die Änderung “großartig” sei. Er begründet die Änderung damit, dass Spieler nicht einfach Stärke kaufen können, sondern dafür grinden müssen, wie alle anderen auch:

Dies [die Änderung] ist dringend nötig. Viele von uns haben über 800+ Stunden in diesem Spiel verbracht und wir haben einen Großteil unserer Watermarks auf Maximum gebracht, und die anderen Spieler konnten buchstäblich einfach 60 erreichen und die Stärke kaufen, die wir über das Grinden bekommen haben? Wie kann das überhaupt fair sein, der ganze Sinn des Grinds war doch, dass ich durch die Zeit, die ich investiert habe, mehr Stärke habe als der Rest, wie in jedem anderen MMO auch. Durch diese Änderung müssen die Leute jetzt den gleichen Grind durchmachen, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Ich denke, dies ist ein Gewinn für das Spiel als Ganzes, und ich persönlich liebe Gipsen, da es, wie WoW-Dailies, ein Spaß für Gelegenheits-Spieler sein sollte. Indica via New World Forum

Allerdings überwiegen die negativen Reaktionen auf das Update. Fast alle der neusten 30 Foren-Threads drehen sich um das Thema und so gut wie alle sind negativ. Auch im reddit haben bereits viele Nutzer in Threads bekanntgegeben, dass sie bei einer Veröffentlichung dieser Änderung das Spiel verlassen werden.

Was sagt ihr zu den Änderungen? Findet ihr sie auch so schlecht oder übertreiben viele Spieler gerade? Ist eine solche Änderung ein Grund, um New World komplett zu verlassen?