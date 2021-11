New World steht stark in der Kritik, da es in den Augen vieler Spieler zu wenig Content bietet. Dieser wurde zudem mit dem neuen Patch 1.1 noch schwerer. Der Twitch-Streamer shroud jedoch findet das MMO weiterhin gut und erklärt, warum viele Spieler Probleme mit dem Content haben.

Was ist das Problem mit New World? New World ist kein klassisches MMORPG. Es bietet zwar eine Hauptquest, der ihr folgen könnt, aber es gibt keinen Level-Weg, der euch von Quest-Hub zu Quest-Hub führt und eine lineare Story erzählt.

Zudem gibt es kein klassisches Endgame aus täglichen Quests, Dungeons und Raids, wie man es etwa in WoW kennt. Stattdessen steht besonders der Grind um “Watermarks” im Vordergrund. Darüber lässt sich die Dropchance auf starke Ausrüstung erhöhen, wie wir hier bereits erklärt haben: Wie funktioniert eigentlich Loot in New World?

Außerdem bietet New World PvP-Inhalte wie die Kriege und den Außenpostensturm, Elite-Gebiete sowie das Crafting. Das reicht vielen jedoch nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass mit dem neusten Update die Elite-Gebiete und der Grind für neue Ausrüstung komplizierter und anstrengender wurden.

Trotzdem lobt der Twitch-Streamer Michael “shroud” Grzesiek die Inhalte von New World. Er behauptet, dass viele Spieler gar nicht wissen, was sie tun sollen und deshalb den Spaß am MMO verlieren.

“Ihr müsst den Content selbst finden”

Was sagt shroud genau? In seinem Livestream vom 22. November erklärt der Streamer, dass Spieler sich ihre Inhalte selber suchen müssen. Er sagt sogar, dass dies den Spaß des Spiels ausmacht:

Wenn du erwartest, dass das Spiel dir sagt, was du tun sollst, dann ist das hier nicht der Fall. Du musst es selbst herausfinden. Das ist auch der spaßige Teil, meiner Meinung nach. Ich glaube, dass viele Leute am Ende nichts tun, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Aber wenn ihr eine Sekunde innehaltet und nachdenkt, was ihr tun sollt, Soulsearching, wenn man es so nennen will, dann ist es das Spiel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Damit bezieht sich shroud sowohl auf den Level-Prozess als auch das Endgame des MMOs. Über das Endgame sagt er zudem: “Im Grunde macht ihr Dailys wie in anderen MMOs auch. Ihr sammelt Truhen, erledigt tägliche Quests und stellt tägliches Crafting-Material her. Wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, ist es eigentlich ganz offensichtlich.”

Schon an anderen Stellen hat shroud New World gelobt. So hat er noch immer Spaß an New World, obwohl es viele Bugs gab, einfach, weil es “irgendwas richtig macht”. Auch die Endgame-Inhalte an sich hat er bereits positiv hervorgehoben.

Bisher hat shroud über 355 Stunden New World live auf Twitch gezockt (via Sullygnome). Er ist bereits tief im Endgame angekommen und hat so ziemlich alle Inhalte gesehen.

Steht shroud mit dieser Meinung alleine dar? Nein, auch im reddit und im Forum wird immer wieder darauf verwiesen, dass New World viel bietet, doch viele Spieler diese Inhalte gar nicht entdecken, weil sie einer klassischen Story und Quests folgen wollen.

Im Forum wird zudem verwiesen, dass man sich mit Open World PvP und den Kriegen sogar eigenen Content schaffen kann (via New World Forum).

Allerdings sind nicht alle mit den aktuellen Endgame-Inhalten zufrieden. Der WoW-Streamer Asmongold etwa kritisiert das Endgame scharf und nennt es den “schlechtesten Endgame-Loop, der je für ein MMO erdacht wurde”. Trotzdem betont Asmongold, dass er keine 500 Stunden in ein Spiel investiert hätte, das er nicht mag:

Asmongold hasst das Endgame von New World, zockt es trotzdem für 500 Stunden

Zukunft setzt auf Mischung von PvP und PvE und neue Dungeons

Wie geht es mit New World weiter? Auf eine Roadmap zur Zukunft von New World warten die Spieler noch immer. Allerdings gab es ein paar Aussagen rund um die Thematik Endgame. Die soll auf mehreren Säulen aufbauen und zudem wurden neue Dungeons bestätigt:

Bei New World gibt’s gerade viel Kritik am Endgame – Entwickler erklären ihren Master-Plan