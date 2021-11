Bei New World gibt’s gerade viel Kritik am Endgame – Entwickler erklären ihren Master-Plan

Das Endgame von New World bekommt derzeit viel Kritik. Der Grind, die bisherige Vielfalt an Inhalten und die neusten Änderungen kommen nicht gut weg. Die Entwickler erklären nun, was ihre Vision vom Endgame ist und welche Inhalte es künftig geben soll.

Was bietet das Endgame von New World? New World bietet verschiedene Inhalte im Endgame, wie etwa die Kriege oder das Farmen von Legendärer Ausrüstung über verschiedene Methoden. Doch das reicht vielen Spielern nicht.

Denn einige haben bereits jetzt die maximale Stufe an Ausrüstung und alle Inhalte bereits gesehen. Dazu kommen Bugs und Probleme rund um die Kriege, sodass viele daran den Spaß verloren haben.

Der neuste Patch 1.1 hat außerdem einige Endgame-Gebiete schwerer gemacht, was sogar zu Abwertungen auf Steam führte.

Wie reagieren die Entwickler darauf? Die Entwickler haben sich nun in einem Foren-Beitrag intensiver mit dem Thema Endgame auseinandergesetzt. Dabei gab es eine generelle Übersicht über ihre Vorstellung von Endgame-Inhalten und einen Ausblick darauf, was bald kommen soll (via NewWorld).

New World: Neuer Trailer zeigt die Inhalte vom ersten großen Patch

Endgame besteht aus Mix von PvE und PvP, doch alles soll zum Ziel führen

Was sagen die Entwickler genau? In dem Beitrag erklären sie ihre Vision des Endgames. Das soll auf mehreren Säulen und einer Mischung aus PvP- und PvE-Inhalten basieren. Im Beitrag werden die folgenden Inhalte für das Endgame benannt:

Kriege um Territorien

Dem PvP-Modus Außenpostenansturm

Invasionen

Boss-Arenen 60+

Elite-Events mit den Verderbten

Elite-Gebiete und benannte Bosse

Expeditionen (Dungeons für 3-5 Spieler)

Alle diese Spiel-Inhalte sollen dabei helfen, dass ihr an eine Ausrüstung mit der maximalen Stufe kommt. Das ist auch die große Idee des Endgames: Es soll unterschiedliche Wege geben, um das Ziel – in diesem Fall die beste Ausrüstung – zu erreichen.

Was ist mit den aktuellen Problemen? Mit Patch 1.1 gab es einige undokumentierte Änderungen, mit denen Gegner und Bosse in Elite-Gebieten schwerer gemacht wurden. Ihre Level oder ihre Anzahl wurden etwa erhöht. Gleichzeitig wurden die Belohnungen aus Truhen reduziert.

Im Beitrag heißt es, dass die Elite-Gegner eine größere Herausforderung für Spieler darstellen sollen, die bereits eine höhere Ausrüstung haben. Allerdings geben die Entwickler zu, dass die Drop-Chance bei den Elite-Truhen nicht ideal ist. Dort wollen sie nochmal dran schrauben.

Der Spriggan ist einer der Arena-Bosse aus New World.

Dungeons und “mehr” für die Zukunft

Wie sieht die Zukunft des Endgames aus? Derzeit arbeiten die Entwickler daran, dass die Dungeons attraktiver werden. Dazu wollen sie die Orbs im Blick behalten, die für den Eintritt benötigt werden.

Gleichzeitig wurden weitere Expeditionen versprochen. Wann genau diese kommen, wurde nicht verraten. Allerdings wurden bereits 6 neue Dungeons über Datamining gefunden.

Außerdem heißt es vage, dass es “in Zukunft noch mehr geben wird”. Was sich genau hinter dem “noch mehr” versteckt, ist nicht klar. Über das Datamining wurden jedoch ein Dungeon Finder, neue Schwierigkeitsgrade für Dungeons und eine PvP-Arena gefunden.

Was sagt ihr bisher zu dem Endgame von New World? Konnte euch das MMO langfristig fesseln oder wartet ihr schon sehnsüchtig auf ein Update, das neuen Content bringt?

Erst letzte Woche erschien das erste große Update mit einer neuen Waffe und etlichen weiteren Anpassungen. Hier haben wir alles Wichtige zusammengefasst:

