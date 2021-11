Was sagt ihr zu den beiden Builds? Und wie spielt ihr im PvP? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wie verteile ich die Attribute? In den Attributen fokussiert ihr euch auf Intelligenz, um die beiden Waffen zu stärken. Außerdem empfehlen wir 150 Punkte in Konstitution, um den einkommenden kritischen Schaden um 10 % zu reduzieren.

Wer spricht hier? Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO. In Spielen wie Guild Wars 2, Black Desert und ESO fühlt er sich zuhause. In New World hat er über 300 Spielstunden in Alpha, Beta und der Release-Version investiert und ist seit einiger Zeit auf Level 60 angekommen. Seitdem Erreichen von Stufe 60 spielt er verstärkt PvP und suchte passend dazu die besten Builds.

Was sind das für Builds? Die beiden Builds legen ihren Fokus pur auf den Schaden. Sie eignen sich vor allem für instanziierte Massenschlachten wie die Kriege und den Außenpostensturm, können aber auch in der offenen Welt für Duelle genutzt werden.

Im Endgame von New World spielen vor allem die beiden PvP-Modi Kriege und Außenpostensturm eine wichtige Rolle. Wir von MeinMMO stellen euch zwei starke DD-Builds vor, mit denen ihr in diesen beiden Modi richtig Spaß haben und gleichzeitig jede Menge Kills holen könnt.

