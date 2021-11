New World bekommt wohl eines der umstrittensten MMO-Features überhaupt

Dataminer sind in New World gerade besonders aktiv. Sie finden auf dem PTR-Server etliche Neuerungen, darunter Waffen, Dungeons und Gebiete. Ein neues gefundenes Feature ist der Dungeon Finder. Den gibt es bisher noch nicht und viele sehen diesen eher kritisch.

Was wurde im Datamining gefunden? Auf der Seite Aeternum Adventures wurden alle aktuellen Infos der Dataminer aus dem PTR-Server gesammelt. Dort finden sich etwa:

In dem neusten Fund geht es jedoch um einen Group Finder, der spezifisch für Dungeons gedacht ist.

Aus den gezeigten Textbausteinen lässt sich bereits schließen, dass man sich automatisch für ein Dungeon anmeldet und eingelassen wird, wenn genügend Spieler gefunden wurden. So gibt es unter anderem die folgenden Sätze:

– Geschätzte Wartezeit

– Du wirst aus der Warteschlange entfernt, wenn du die Gruppe verlässt. Bist du dir sicher?

– Deine Gruppe ist bereits in der Warteschlange für ein anderes Dungeon

– Du bist bereits in der Warteschlange für den Außenpostensturm

LFG-Tool wird kontrovers gesehen, soll die soziale Interaktion in WoW gekillt haben

Wie kommt der Group Finder an? Generell werden Group Finder oder LFG-Tools in MMO-Communitys sehr kontrovers gesehen. Es gibt viele Anhänger der “alten Zeit”, die behaupten, dass solche Tools die soziale Interaktion gekillt hätten.

So müsse man sich nicht mehr mit anderen Spielern auseinandersetzen und porte nur noch von Dungeon zu Dungeon, statt sich eine Gilde zu suchen und mit dieser gemeinsam die Herausforderungen zu meistern.

Auch MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat 2017 geschrieben, dass LFG-Tools WoW zwar bequemer, aber unsozialer gemacht hat:

Wie sieht das die New World Community? In einem reddit-Thread wird das neue Feature angeregt diskutiert, wobei hier viele Spieler offen für die Änderung sind. Der Nutzer renihskcocffokcuf etwa findet das aktuelle System, bei dem man einfach in den Chat spammt, ebenfalls nicht sozial (via reddit):

Ich habe es so satt, dass die Leute darüber streiten, dass der Group Finder die soziale Interaktion in MMOs zerstört. Die Menge an Interaktion, die ich in diesem Spiel ohne Group Finder habe, ist die gleiche wie bei anderen Spielen mit Group Finder. Aber anstatt mich einfach in die Warteschlange zu stellen und zu tun, was ich will, muss ich LFG spammen und ständig den Chat scannen.

Der Beitrag bekam über 250 Upvotes und viel Zuspruch in den Kommentaren.

Allerdings gibt es auch vereinzelte negative Kommentare. Der Nutzer theshined schreibt, dass LFG-Tools bisher jedes MMORPG ruiniert hätten, in die sie implementiert wurden.

Auf die ersten Neuerungen aus dem Datamining müssen wir gar nicht so lange warten. Denn diese Woche soll bereits das erste große Update mit einigen Neuerungen wie der Waffe Unheilsstulpen und neuen Quests erscheinen. Alles dazu findet ihr hier:

