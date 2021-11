In New World ist am späten Abend der PTR gestartet. Auf diesem Test-Server können die Spieler den nächsten Patch ausprobieren. Dataminer haben den Client nun genau durchforstet und einige interessante Neuerungen gefunden. Doch eine Anpassung am Crafting-System wird schon jetzt von vielen Spielern gehasst.

Was ist das für eine Änderung? Laut dem reddit-Nutzer m4rx soll es im Client eine Änderung an den Erfahrungspunkten beim Crafting gegeben haben.

Die Erfahrungspunkte, die für ein Level-Up innerhalb eines Life Skills gebraucht werden, sollen sich deutlich erhöhen:

Für den Waffenschmied auf Stufe 2 benötigt ihr künftig 120 statt 100 Erfahrungspunkte

Für den Waffenschmied auf Stufe 200 benötigt ihr künftig 176.400 statt 43.300 Erfahrungspunkte

Die Erfahrungspunkte auf der maximalen Stufe haben sich also etwa vervierfacht, allerdings wurden auch die EP angepasst, sodass die Items im Endgame mehr XP geben.

Diese Änderung soll es für alle Life Skills geben

Hinweis: In einer ursprünglichen Version des Artikels stand, dass sich die Charakter-EP erhöhen würden. Das war falsch, stattdessen wurden die EP von Crafting-Inhalten erhöht, was die gesamte Änderung abschwächt, aber ein Nachteil bleibt weiterhin. Danke an die Community-Mitglieder thoxx und dieselman, die uns auf den Fehler aufmerksam gemacht haben.

Wie sieht die Änderung konkret aus? Der reddit-Nutzer DenidilCascadia hat eine Tabelle dazu erstellt. Darin zeigt sich, dass die EP, die bestimmte Materialien verleihen, etwa um das zwei- bis dreifache erhöht hat. Dadurch fällt die Änderung nicht so krass aus

Ein Beispiel sieht wie folgt aus:

Item Tier XP Live XP PTR Erhöhung Leinen-Hemd 2 420 420 1 Satin-Hemd 3 1050 1757 1.67 Seiden-Hemd 4 2625 5880 2.2 Behandelte Seide Hemd 5 5425 17460 3.22

New World auf PTR spielen: So nehmt ihr am Test-Server teil

Mehr Crafting EP bringt Charakteren auf Stufe 60 nichts

Wie kommt die Änderung an? Nicht gut. Viele Nutzer im reddit kritisieren, dass es schon jetzt ein starker Grind sei, einen Life Skill auf die Stufe 200 zu bekommen, gerade bei den Herstellungsberufen wie Waffenschmied oder Ingenieurskunst. Das wird nun nochmal etwas erhöht.

Der Nutzer PrimeTimeMKTO schreibt etwa:

Wenn das so ins Spiel kommt, ist das für jeden scheiße, der noch nicht Stufe 200 erreicht hat. via reddit

Einige Spieler verstehen die grundsätzliche Idee hinter der Änderung. Denn viele Berufe werden gerade mit Low-Level-Materialen gelevelt, etwa der Juwelenschleifer mit Silber oder der Waffenschmied mit Eisenwaffen. Denn die geben auf jedem Level gleich viel Erfahrung, ihr müsst nur einfach mehr davon herstellen.

Durch das neue System könnten die Endgame-Materialien wie Sternenmetall wichtiger werden, da die Waffen hier deutlich mehr XP für den Crafting-Fortschritt geben.

Das sieht auch der Nutzer ClassicKova so:

Es scheint so, als ob sie versuchen, Spieler dazu zu zwingen, höherstufige Materialien zum Leveln zu verwenden, während früher das Leveln mit einer riesigen Menge Eisen am effizientesten war. via reddit

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von GameStar Inhalten widerrufen

Anpassungen an der Heilung, ein Winter-Event und Login-Belohnungen

Was wurde noch im Datamining gefunden? Neben den Änderungen am Crafting-System gibt es eine ganze Reihe weiterer Neuerungen, die der Nutzer m4rx entdeckt hat.

Ein Highlight ist dabei, dass Heilung künftig mit eurer Ausrüstung skalieren soll. In mittlerer Rüstung sollt ihr künftig 15 % mehr Heilung verteilen und auch für die leichte Rüstung ist ein Bonus geplant.

Zudem hat er die folgenden Dinge gefunden:

Es gibt Belohnungstruhen für das Erreichen von Crafting-Level 200 bei den Life Skills

Es wurde eine Art Event-Kalender gefunden, der so aussieht, als würde er tägliche Login-Belohnungen bringen

Die benötigten Erfahrungspunkte für Territorien-Level wurden um 1,25 % erhöht

Fraktionen sollen künftig alle 60 Tage gewechselt werden können

Es wurden 13 neue Emotes gefunden

Es wurde ein erstes Holiday-Event mit einem EP-Modifier gefunden

Ihr könnt keine Zeltlager mehr in Invasionen stellen

Es gab etliche Balance-Änderungen an den Waffen

Es gibt neue Möglichkeiten zum Tracking von Bots und Goldsellern

Die bereits in einem älteren Dataming gefundenen Expeditionen und das neue Gebiet Brimstone Sands sollen aufpoliert worden sein

An der womöglich kommenden Waffe Großschwert wurde gearbeitet

Es wurden 8 neue Rüstungsskins, 3 Skins für Zelte, ein neues Dekorations-Set fürs Housing und Skins für Sammel-Werkzeuge gefunden. Sie alle sollen wohl Shop-Gegenstände werden.

Bedenkt bei all diesen Änderungen jedoch, dass es sich um Datamining handelt, das zudem auf einem Test-Server stattgefunden hat. Es besteht also immer die Chance, dass sich Details noch ändern oder sogar die Anpassung komplett gestrichen wird, bevor sie den Live-Server erreicht.

Welche Änderungen kommen garantiert? Der PTR ist vor allem dazu da, um den neuen Major Patch im November zu testen. Der bringt unter anderem die neue Waffe Unheilsstulpen, neue Feinde, neue Quests und verlinkte Handelsposten.

Alles zu diesem Update haben wir euch hier zusammengefasst:

New World stellt endlich 1. großes Update vor – Bringt neue Waffe, Quests und Feindtypen