New World setzt beliebten Spielerwunsch um – Lässt euch bald schneller auf Straßen reisen

Mounts waren und sind ein großes Thema in New World. Doch vorerst wird es keine Reittiere geben. Dafür haben die Entwickler nun eine Änderung auf den PTR gebracht, die die Spieler selbst vorgeschlagen haben. Auf Straßen werdet ihr zukünftig schneller laufen.

Was genau ändert sich? Wer gerade auf dem Test-Server in New World unterwegs ist, kann eine interessante Änderung feststellen. Auf den offiziellen Wegen im Spiel bekommt ihr einen Geschwindigkeitsboost.

So lauft ihr 10 % schneller, während ihr auf Straßen sprintet. Das dürfte es an einigen Stellen leichter machen, schnell an das gewünschte Ziel zu kommen.

Warum ist diese Änderung so interessant? Bereits Anfang Oktober haben die Spieler einige Ideen geäußert, wie New World das anstrengende und teils sehr lange Reisen leichter machen könnten.

Sehr beliebt war der Vorschlag, die Spieler auf Straßen schneller laufen zu lassen. Über 2.800 Spieler haben dem Thread im reddit einen Daumen nach oben gegeben. Ein weiterer Vorschlag war, dass die Reisegeschwindigkeit erhöht wird, wenn ihr eure Waffe wegsteckt.

Welche Möglichkeiten zur Schnellreise hat man noch? Grundsätzlich könnt ihr von einer Siedlung oder einem Schnellreisepunkt aus immer zu einem anderen Ort dieser Art teleportieren. Das kostet jedoch Azoth und manche haben grundsätzlich zu wenig von dieser Währung.

Zudem gibt es die Rückkehr ins Gasthaus alle 60 Minuten und die Möglichkeit zu den eigenen Häusern zu teleportieren.

Zu guter Letzt ist das Sterben in Gebieten sehr beliebt, um dann an der passenden Siedlung wiederbelebt zu werden. Das ist zwar etwas makaber, funktioniert jedoch gut.

Mounts sind für die Zukunft nicht geplant, aber auch nicht ausgeschlossen

Wie steht es um Mounts in New World? Erst vor Kurzem hatte sich Katy Kaszynski, die Senior Producerin von New World, zu Fan-Wünschen wie Mounts oder Full-Loot im PvP geäußert.

Dort hießt es, dass die Entwickler eine “immersive Erfahrung” wollen und Portsteine besser als Reittiere in diese Erfahrung passen. Allerdings betonte sie auch, dass “nichts vom Tisch” sei. Es besteht also die Möglichkeit, dass Reittiere in der Zukunft ihren Weg zu New World finden.

Allerdings wird es schwer, den Charakteren in der Welt Reittiere zu erklären. Denn laut Lore sind die eigentlich verboten:

New World nennt den bescheuertsten Grund, warum es keine Mounts im MMO gibt