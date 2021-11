Die nächsten Updates für New World klingen richtig gut, doch es fehlt das eine, große Highlight

Die Entwickler von New World haben in den letzten 7 Tagen etliche Neuerungen für ihr MMO angekündigt. Die klingen auch allesamt gut und stellenweise bitternötig. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch ist dem Hype bereits verfallen, doch fürchtet, dass ohne ein großes Highlight viele Außenstehende das Spiel trotzdem als tot ansehen.

Was wurde alles für die Zukunft von New World angekündigt?

Diese Änderungen klingen für aktive Spieler des MMOs richtig gut. Doch sie richten sich eben an aktive Spieler.

Wenn New World jedoch eine komplette Trendwende hinlegen möchte, dann müssen sie es schaffen, Spieler anzusprechen, die gerade nicht mehr aktiv sind. Und genau das sehe ich bei den Ankündigungen noch nicht.

Wer spricht hier? Alex ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO. In New World hat er seit Release über 160 Stunden verbracht und bereits Level 60 erreicht. Schon in der Alpha und Beta kam er auf weit über 100 zusätzliche Spielstunden.



In andere MMORPGs wie SWTOR, Black Desert und ESO hat er jeweils hunderte von Stunden investiert. Guild Wars 2 ist jedoch sein absolutes Lieblingsspiel, in dem er über 8.000 Stunden verbracht hat.

Die Patch sind gut, die Kommunikation großartig, doch holt das Spieler zurück?

Was denke ich über die Updates? Versteht mich bitte nicht falsch: Die angekündigten Updates sind wirklich gut und bitternötig. Ich habe an den Inhalten grundsätzlich nichts auszusetzen und war sogar richtig glücklich, die Infos vom ersten Major Patch zu lesen.

Das Kampfsystem braucht einige Anpassungen, denn gerade der Waffenwechsel klappt im Schnitt nur in 2 von 3 Fällen. Auch die Tatsache, dass sich nicht jede Animation gleich abbrechen lässt, stört mich seit Release des Spiels. Jede Verbesserung am Kampf ist also Gold wert.

Das PvP in Form von Kriegen und dem Außenpostensturm zählt zu den interessantesten Inhalten von New World und braucht dringend stabilere Server. Nichts ist nerviger, als wenn man in intensiven Kämpfen plötzlich mit Lags konfrontiert wird. Doch genau das passiert noch viel zu häufig.

Die neue Waffe Unheilsstulpen wird mindestens im PvP und zudem für Spieler, die bereits viele Waffen gelevelt haben, nochmal einen positiven Schwung bringen.

Auch die neuen Feinde sind ein Schritt in die richtige Richtung.

Die Varangianischen Jäger sind die ersten neuen Feind-Typen, die New World bekommt.

Die Kommunikation ist top! Hervorheben möchte ich zudem, wie gut Amazon in den letzten zwei Wochen mit den Spielern kommuniziert. Geplante Änderungen werden offen diskutiert, Ankündigungen kommen frühzeitig und hey, es gibt nun sogar einen Test-Server, um die neuen Updates vorab auf Fehler zu überprüfen.

Die Zahl der Posts und die Art und Weise, wie gerade mit den Spielern gesprochen wird, habe ich in der Form in noch keinem MMORPG erlebt.

Denn Kommunikation der Entwickler wird in meinen liebsten MMORPGs – Guild Wars 2 und ESO – eigentlich ständig kritisiert. Auch bei WoW hab ich schon einiges an Kritik in diesem Zusammenhang gelesen.

Wo ist dann mein Problem? Ich kann mit Bugfixes und Dingen, die eigentlich schon zu Release funktionieren sollten, keinen Hype erzeugen:

In den letzten 4 Wochen dominierte New World mit negativen Schlagzeilen zu Gold-Dupes, zahlreichen Bugs und Unverwundbarkeits-Glitches, die für einige Spieler den Spaß am MMO gekillt haben.

Dem entgegen steht nun, dass Fehler und Probleme gefixt werden – und wir bringen einen neuen Monstertypen und eine Waffe.

Das Fixen ist zwar wichtig, doch es ist eben kein neuer Content.

Doch gerade jetzt, wo es so viel negative Stimmung gab, ist ein Highlight als Konter einfach wichtig. Eine Neuerung, die sagt: “Hier, es lohnt sich wieder zurückzukommen oder aber überhaupt mit New World anzufangen”.

PvP-Arenen, neue Schwierigkeitsgrade oder ein neues Gebiet

Was wären neue Inhalte, die New World dringend braucht? Ich halte es für wichtig, dass New World 2021 oder spätestens im Januar 2022 ein Highlight implementiert, dass den Spielern klarmacht: “Hier ist neuer Content, mit dem ihr euch länger beschäftigen könnt”.

Mögliche Inhalte, die ich als ein solches Highlight ansehen würde, wurden bereits durch Glitches oder über Datamining gefunden:

Das neue Gebiet Brimstone Sands. Das ist eine Wüstenregion für Endgame-Spieler, die neue optische Elemente, neue Quests und neue Materialien enthält.

Eine PvP-Arena, über die man Ranglisten und Turniere ins Spiel bringen könnte.

“Dungeon Mutations”, ein System, bei denen man Dungeons durch verschiedene Hindernisse schwerer machen kann.

Diese 3 Inhalte klingen nach Aufgaben im Endgame, für die es sich lohnt, die teilweise sehr eintönigen Stufen 35 bis 50 zu überwinden.

Denn ich locke keinen neuen Spieler damit an, dass er noch eine zwölfte Waffe auf Stufe 20 grinden kann.

Ist ein Highlight echt so wichtig? Ja, das merke ich bei Guild Wars 2 immer wieder. Spieler, die nicht tief in dem MMORPG drin sind, lassen sich nicht mit kleineren Patches oder den immer gleichen Inhalten begeistern. Ein großes Feature oder ein großes Update wiederum sorgt für größere Aufmerksamkeit.

Noch genießt New World einen gewissen Hype, sodass auch viele Seiten darüber berichten und Streamer das MMO zeigen. Ist der Hype aber komplett vorbei, wird es schwierig, Spieler ohne große Neuerung anzulocken.

Darum hoffe ich, dass Amazon es schafft, eine echtes Highlight aus dem Hut zu zaubern. Denn New World ist derzeit mein absolutes Lieblings-MMO und trotz der vielen Probleme genieße ich jede Sekunde in Aeternum.

Das sieht auch der Twitch-Streamer shroud ähnlich wie ich:

