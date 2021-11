Nein, New World braucht keinen Neustart wie damals Final Fantasy XIV

New World war zum Start und ist auch jetzt noch voller Fehler. Immer wieder fordern Spieler deshalb ein “New World: A Realm Reborn” – angelehnt an den Neustart, den Final Fantasy XIV durchgemacht hat. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch findet das jedoch schwachsinnig. Denn so kaputt ist New World gar nicht und eine neue Version würde auch kaum etwas verändern.

Was sind die Probleme bei New World? Die Liste von Problemen im neuen MMO von Amazon ist recht lang:

Es gab Server-Probleme und Warteschlangen zum Start. Inzwischen gibt es die ersten Geister-Server, sodass nun Zusammenlegungen gefordert werden.

Es gab etliche Gold-Dupes.

Es gab Bugs, die den Fortschritt in der Hauptquest verhindert haben.

Es gab Glitches, die Spieler unverwundbar gemacht haben.

Es gibt noch immer etliche Balance-Probleme bei den Klassen.

Einige Mobs sind ebenfalls schlecht gebalancet.

Es gab lange Zeit Probleme mit speziellen Spielmodi.

Probleme mit speziellen Spielmodi. Spieler können noch immer Lag-Spikes absichtlich auslösen.

New World ist voller Goldseller und Bots.

Hinzu kommt, dass sich mit fast jedem Update neue Fehler einschleichen, wie zuletzt, als die Entwickler den Spielern einfach ein bisschen Gold als Wiedergutmachung zukommen lassen wollten. Einige Spieler bekamen jedoch versehentlich bis zu 300.000 Taler, haben den Handelsposten leergekauft und sorgten damit für einen Server-Rollback.

Wie reagieren die Spieler? Vor allem durch die Bots und die Gold-Dupes fordern einige Spieler, dass es einen kompletten Server-Reset geben sollte. Damit würde sämtlicher Fortschritt gelöscht und alle würden wieder bei 0 anfangen, dann hoffentlich ohne Bugs.

Andere wünschen sich sogar, dass New World komplett abgeschaltet und erst später mit einem großen Rework wieder veröffentlicht wird. MeinMMO-Leser AlexMK etwa forderte zuletzt ein “New World: A Realm Reborn”. Auch im reddit liest man diesen Satz immer mal wieder.

Doch meiner Meinung nach ist diese Forderung totaler quatsch. Denn zum einen ist New World nicht kaputt genug für ein komplettes Rework und zum anderen würde ich sich bei einem Re-Release kaum etwas ändern.

Wer spricht hier? Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO. Er hat tausende Stunden in Spielen wie Guild Wars 2, ESO oder Black Desert verbracht. Seit Release hat er über 200 Stunden in New World verbracht und auch Final Fantasy XIV ist ihm nicht unbekannt.

New World ist nicht mal ansatzweise so kaputt wie FFXIV

Ist New World wirklich so kaputt? New World ist mit vielen Bugs erschienen, doch es hat einen funktionierenden Gameplay-Loop. Ihr könnt leveln, ihr könnt Ausrüstung farmen und ihr könnt euch über hunderte Stunden beschäftigen.

Ich selbst hab auch nach über 200 Stunden noch genug vor mir und selbst Streamer wie shroud sind von dem Spiel noch immer angetan.

Das war bei Final Fantasy XIV in der Version 1.0 ganz anders. Ich selbst habe es zwar nicht gespielt, doch ein guter Freund und auch meine Kollegin Irina Moritz haben schon oft davon berichtet.

Und Final Fantasy 1.0 fehlte fast alles, wie diese Beispiele zeigen:

Es gab keinen Questlog im Spiel.

Die Maps waren fast identisch aufgebaut und sahen sich auch in den Assets ähnlich.

Es gab keine Dungeons oder Raids – oder allgemein ein Endgame.

Auf Quests abseits der Hauptstory wurde verzichtet.

Gegner hinterließen keine Ausrüstung oder allgemein wertvollen Loot.

Es gab keine Möglichkeit zur Anpassung der Tastenbelegung.

Springen war nicht möglich und man konnte auch nicht von Vorsprüngen runterfallen.

Die Hotbars wurden zurückgesetzt, wenn man den Job gewechselt hat.

Es gab keine offiziellen Foren oder Community Manager.

Es gab keine Shortcuts für wichtige Menü-Fenster, wie Ausrüstung, Inventar, etc.

Jede Interaktion wurde erst server-seitig registriert und war somit teilweise um mehrere Sekunden verzögert.

Es gab es Kritik an der alten Engine, bei der es zu massiven FPS-Einbrüchen und Grafik-Problemen kam.

Zudem gab es mehrere Design-Entscheidungen, die viele als kritisch angesehen haben.

Das Fatigue-System etwa sorgte dafür, dass ihr weniger Erfahrungspunkte bekommt, je länger ihr spielt. Nach 8 Stunden innerhalb von einer Woche wurde die XP reduziert. Wer mehr als 15 Stunden online war, bekam gar keine Erfahrung mehr. Wöchentlich wurde der Timer dann zurückgesetzt.

Die XP-Verteilung in FFXIV 1.0.

Außerdem konntet ihr nur alle 8 Quests alle 36 Stunden abschließen. Danach gab es keine Erlasse mehr und das restliche Leveln bestand daraus, dass ihr Mobs grindet.

Die kompletten Probleme von Final Fantasy XIV 1.0 könnt ihr übrigens in dieser Kolumne von Irina Moritz nachlesen:

Nein, eure Spiele, die mies starten, brauchen keinen Reboot á la Final Fantasy XIV.

So groß die Kritik an New World auch ist, viele dieser drastischen Probleme haben die Entwickler umgangen. Es fehlt zwar an Endgame-Inhalten, aber die kann man auch nachträglich patchen, ohne dafür die Server dauerhaft offline zu nehmen.

Ein Rework würde kaum etwas verändern und die Spieler jetzt verärgern

Warum ist die Forderung nach einem Rework quatsch? New World hat einen sehr eigenen Stil, der nicht jedem gefällt, aber das Spiel zu etwas Besonderem macht. Doch genau dieser Stil würde sich in einem Rework kaum verändern.

Im Fokus stünden weiterhin das Erkunden der Welt, das Crafting und die Kriege um Territorien. Das MMO wird nicht plötzlich zu einem Story-Spiel wie SWTOR, das Kampfsystem wird nicht plötzlich angepasst und zu einem Tab-Targeting wie in WoW und die Welt wird nicht plötzlich bunt wie in GW2.

Denn alles, was sich an New World ändern würde, haben die Entwickler bereits geändert:

Sie haben eine Hauptquest geschaffen

Sie haben Vertonung eingeführt

Sie haben Dungeons ins Spiel gebracht

Sie haben das PvP in der offenen Welt optional gemacht und gleichzeitige neue Anreize dafür geschaffen

Das waren die großen Änderungen, die New World der Masse zugänglich machen sollte.

Alles, was das MMO in einer Downtime oder einem Neustart anpassen würde, wären das Fixen von Bugs, Anpassungen an der Verteilung von Talern und mehr von allen Inhalten, die wir jetzt schon haben. Mehr Dungeons, mehr Quests, mehr Waffen, mehr PvP-Modi, mehr Gebiete.

Doch das sind alles Dinge, die ich als “Hotfixes” oder “Content-Patches” und eben nicht als “Rework” ansehen würde. Für keinen dieser Inhalte müssten die Server über Monate oder Jahre offline gehen.

Und einen Neustart wegen der Wirtschaft ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Keiner wird aktuell komplett abgehängt in der Wirtschaft und Amazon hat das Gold zumindest größtenteils isolieren und entfernen können. Im Gegenzug wäre der Frust bei den aktuellen Spielern aber riesig.

Wie viele Spieler hat New World? Jetzt, 2 Monate nach Release, waren noch 177.572 im Peak online (Sonntag, 28. November).

Die Spielerzahlen von New World seit dem Release (via SteamDB).

Damit schaffte es das MMO auf Platz 4 in den Charts auf Steam. Das Spiel hat also noch immer eine Community und diese würde man zerstören, wenn Amazon wirklich ein “A Realm Reborn” bringen würde.

Wie seht ihr New World derzeit? Und was vermisst ihr bei dem Spiel am meisten?

Wie sich die Entwickler das Endgame von New World auch in Zukunft genau vorstellen, haben sie hier erklärt:

