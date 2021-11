New World verschenkt versehentlich bis zu 300.000 Gold an Spieler – Bringt nun Rollback

In New World kam es im neusten Update zu einem kuriosen Bug. Spieler sollten für die hohen Steuern für ihr Haus entschädigt werden, doch bekamen teilweise riesige Summen an Gold. Inzwischen wurde ein Rollback für die Charaktere bestätigt.

Was ist da genau passiert? Heute wurde ein neues Update veröffentlicht, dass den Spielern gezahlte Steuern für Häuser zurückbringen sollte. Denn aufgrund von Bugs rund um das Housing, waren die Nutzer dort zuletzt stark eingeschränkt. Das wurde für Item-Dupes genutzt, sodass die Entwickler die Inhalte teilweise deaktivieren mussten.

Deshalb wurden die Steuern für Häuser um 90 % reduziert und das quasi rückwirkend zum Patch 1.1.

Für die Häuser fallen eigentlich Steuern zwischen 5 % und 20 % der Hauskosten an, je nachdem, wie hoch der Besitzer der Siedlung dies eingestellt hat. Im besten Fall zahlt ihr also wöchentlich 250 Gold, im schlimmsten Fall 4.000.

Doch Spieler in Europa haben teilweise zu hohe Kompensationen bekommen. Dabei geht es um Summen von bis zu 300.000 Gold. Das haben einige Spieler genutzt, um einfach den Handelsposten leer zu kaufen oder besonders schnell neue Charaktere zu leveln. Der Bug scheint aber nur bei uns aufgetreten zu sein.

Wie reagierte Amazon? Nach knapp 2 Stunden haben die Entwickler sämtliche europäische Server offline genommen und eine Notfall-Wartung vorgenommen. Die dauert gerade noch an.

Im Forum wurde allerdings bestätigt, dass es zu einem Rollback kommen wird und die Spieler das Gold und die Materialien nicht behalten werden.

Rollback für alle betroffenen Charaktere, doch nicht jeder findet das gut

Was sagen die Entwickler genau? Im Beitrag von Community Manger Tosch heißt es, dass die betroffenen Charaktere zurückgesetzt werden. Er sagt (via New World Forum):

Unsere Untersuchungen bezüglich der fehlerhaften Taler-Kompensation dauert an. Zudem arbeiten wir an einer Rücksetzung für alle betroffenen Charaktere. Leider können wir derzeit nicht abschätzen, wie lange es dauern wird, bis sämtliche Arbeiten abgeschlossen wurden – aber sobald es weitere Neuigkeiten gibt, werden wir euch informieren.

Wer also mit einem Charakter gespielt hat, der von dem Gold-Bug betroffen war, der kann damit rechnen, dass der Fortschritt innerhalb der 2 Stunden verloren geht.

Möglich wäre zudem, dass es einen gesamten Server-Rollback gibt, immerhin sind auch die Handelsposten von den Problemen betroffen.

Finden alle die Idee eines Rollbacks gut? Nein, im Forum gibt es eine sehr kleine Gruppe von Spielern, die das Verteilen von Gold sogar gutheißt. Der Spieler BRITISHZEUS etwa behauptet, dass die Community insgesamt von dem Bug profitieren würde (via New World Forum):

Spieler, die das Gold bekommen haben, konnten sich Level und Mats kaufen

Spieler, die Mats verkauft haben, haben nun viel Gold

Spieler, die eh nichts im Verkauf angeboten hatten, seien auch gar nicht an viel Gold interessiert

Diese Begründung klingt absurd, aber tatsächlich gibt es in New World noch immer verhältnismäßig wenige Quellen, um schnell an Gold zu kommen. Dadurch gibt es auch relativ wenig Gold im Spiel, was die Preise von Materialien nach unten drückt und zu einer Wirtschaftskrise führte.

Richtig gut kam die Argumentation bei den meisten Nutzern im Forum jedoch nicht an. Sie sehen eher jemanden, der endlich Gold bekommen hat und es nicht verlieren möchte.

Wie lange geht die Notfall-Wartung noch? Bisher gibt es dazu keine Aussage. Wir werden euch aber in dem alten Artikel auf dem Laufenden halten.

Server Down bei New World – Europa hat große Probleme mit dem neuen Update