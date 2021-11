New World: Neues Update heute bringt Kompanien Geld zurück – Patch Notes und Wartungsarbeiten

Was passiert gerade bei New World? Durch das große Update 1.1 haben sich viele Fehler in das Spiel geschlichen, die jetzt nach und nach von den Entwicklern gefixt werden. Unter anderem konnten Gilden eine Kriegserklärung verhindern, in dem sie ihren Namen änderten .

New World bringt heute, am 24. November, ein neues Update. Damit einher gehen Wartungsarbeiten. Wir von MeinMMO verraten euch die Patch Notes und wie lange die Server-Downtime andauern wird.

Insert

You are going to send email to