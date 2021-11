In New World können Gilden gerade Kriege verhindern, indem sie einfach ihren Namen ändern

In New World gibt es einen neuen, kuriosen Bug, der den Start von Kriegen um Territorien verhindern kann. Dazu muss die Gilde, die angegriffen wird, nur ihren Namen ändern.

Was ist das für ein Bug? Um ein Gebiet in New World angreifen zu können, muss die angreifende Fraktion den Krieg erklären. Das kann sie jedoch erst, wenn sie genügend Einfluss in dem Gebiet gesammelt hat.

Einfluss gibt es durch PvP-Missionen in dem Gebiet. Auf der Karte können die Spieler sehen, wie viel Einfluss die jeweilige Fraktion hat. Erreicht eine feindliche Fraktion 100 %, kann dann der Krieg erklärt werden.

Allerdings kommt es gerade zu einem kuriosen Bug: Wenn eine Kompanie ihren Namen ändert, dann kann es passieren, dass der Einfluss der Angreifer auf 0 % zurückgesetzt wird. Das soll wohl nicht immer klappen, jedoch können Kompanien jederzeit und ohne Kosten den Namen wechseln und es so lange versuchen, bis es gelingt.

So können Gilden, die den Bug ausnutzen wollten, eine Kriegserklärung dauerhaft verhindern. Die Kriege sind jedoch ein essentieller Bestandteil des Endgames.

Großer Patch 1.1 bringt viele Verbesserungen, aber auch neue Bugs

Wie kam der Bug ins Spiel? Der Bug tauchte nach dem Release von Update 1.1 auf. Das war der erste große Patch in New World, der am 18. November veröffentlicht wurde.

Der Patch brachte nützliche Änderungen wie die neue Waffe Unheilsstulpen, neue Gegner, neue Quests und die verlinkten Handelsposten, aber auch einige Bugs.

Neben den Problemen mit den Kriegen berichten Spieler auch davon, dass sie ihre Ernte-Ausrüstung verloren haben. Von diesem Bug sind gleich mehrere Spieler betroffen. Auch von einem neuen Item-Dupe ist die Rede.

Wann werden die Bugs gefixt? Das steht bisher noch nicht fest. Allerdings soll es heute, am 19. November, zu einem neuen Server Down kommen. Gegen 12 Uhr werden Wartungsarbeiten gestartet, die etwa 2,5 Stunden andauern sollen.

Mit dieser Wartung soll kein Patch aufgespielt werden, also ist es wahrscheinlich, dass vor allem Fehlerbehebungen im Fokus stehen. Gut möglich, dass sogar der Bug mit den Kriegen da schon behoben wird.

