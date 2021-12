Mit Patch 1.2 wurden in New World das Gypsum und das Kompetenz-System eingeführt. Wir von MeinMMO erklären, wie Gypsum funktioniert, wie ihr die Kompetenz levelt und wo ihr die Gips-Öfen findet.

Was ist Gypsum? Dabei handelt es sich um ein neues Material, das ihr über verschiedene Ingame-Inhalte verdienen könnt und das mit Patch 1.2 eingeführt wurde.

Es gibt 7 beständige Arten von Gypsum:

Obsidian-Gips – Lässt über das Besiegen von Bossen der Stufe 60+ verdienen

Saphir-Gips – Lässt sich über das Erledigen der finalen Bosse in den Dungeon Lazarus Instrumentarium und Garten des Ursprungs verdienen

Rubin-Gips – Lässt sich über den Außenpostenansturm verdienen

Smaragd-Gips – Lässt sich über Truhen im Crafting über die Stufe 200 hinaus verdienen

Zitrin-Gips – Lässt sich über Boss-Arenen verdienen

Amethyst-Gips – Lässt sich über Verderbten Events verdienen

Topas-Gips – Benötigt einen speziellen Trank, der an Zeltlagern der Stufe 5 hergestellt werden kann. Danach müsst ihr Mobs der Stufe 55+ besiegen und habt eine kleine Chance auf diesen Drop

Zudem gibt es während des Wintertags eine achte Version. Diamond-Gips. Das könnt ihr euch verdienen, indem ihr täglich mit verschiedenen Bäumen des Lichts in den Siedlungen von New World interagiert.

Was kann ich mit dem Gypsum machen? Jede dieser Gips-Arten lässt sich bis zu einem Maximum täglich verdienen. Habt ihr die jeweils maximale Anzahl von jeder Art erreicht, könnt ihr daraus eine Gipskugel formen.

Aus der Kugel wiederum lässt sich dann ein Gipsabguss für die jeweiligen Ausrüstungs-Slots machen.

Benutzt ihr dann diesen Gipsabguss, erhaltet ihr Gegenstände für den jeweiligen Ausrüstungs-Slot, die einen höheren Rüstwert haben und damit eure Kompetenz um 1 bis 5 Stufen steigern. Die Entwickler selbst sagen, dass etwa 35 Gipsabdrücke benötigt werden, um einen Slot von 500 auf 600 zu bringen.

Beachtet: Pro Ausrüstungsart (Brustrüstung, Beinrüstung, jede einzelne Waffenart etc.) lässt sich nur ein Gipsabguss pro 18 Stunden machen. Jeder dieser Slots braucht immer genau eine Gipskugel.

Im Gips-Ofen lässt sich für jede Ausrüstungsart genau ein Gipsabdruck pro Tag herstellen.

So viel Gips benötigt ihr und so findet ihr die Gips-Öfen

Wie viel Gips brauche ich jeweils für eine Kugel?

Ihr benötigt 3 Obsidian-Gips für eine Kugel. Die droppen bei Bossen jedoch zudem zufällig.

Ihr benötigt 1 Saphir-Gips. Ihr müsst also einmal eines der beiden Endgame-Dungeons abschließen.

Ihr benötigt 1 Smaragd-Gips. Ihr müsst euch also eine Truhe im Crafting über Stufe 200 hinaus verdienen. Das geht am einfachsten über Angeln oder Häuten.

Ihr benötigt 1 Zitrin-Gips. Ihr müsst also eine Runde in der Boss-Arena spielen.

Ihr benötigt 7 Amethyst-Gips. Ihr müsst also garantiert an mehreren Portal-Events mit den Verderbten teilnehmen.

Ihr benötigt 2 Rubin-Gips. Ihr müsst also genau zwei Runden Außenpostensturm spielen.

Ihr benötigt 10 Topas-Gips. Die Drops sind zufällig, also müsst ihr teilweise länger Mobs der Stufe 55+ farmen

Ihr benötigt 3 Diamond-Gips. Ihr müsst also mit drei Bäumen des Lichts interagieren.

Wo findet man Gips-Öfen? Die Gips-Öfen stehen in allen Außenposten, also den Städten, die NICHT von einer Fraktion kontrolliert werden können, etwa in Edenhain oder Bruchberg. Sie sind automatisch auf der Stufe 5 und haben ein Symbol auf der Karte, wie bei anderen Handwerksstationen auch

Gips-Öfen gibt es in jedem Außenposten.

Was sollte ich täglich farmen? Derzeit ist es extrem leicht, die 3 Diamond-Gips zu verdienen. Das dauert keine 2 Minuten und das solltet ihr jeden Tag nutzen.

Auch an den Smaragd-Gips, den Citrin-Gips und die zwei Rubin-Gips kommt man recht schnell und einfach. Obsidian-Gips droppt von benannten Bossen etwa zu 70 %. Ihr müsst für die 3 Kugeln also etwa 5 benannte Bosse besiegen.

Bei den Drops von Amethyst und Topas wir am ersten Tag trotz Portal-Run und einem Truhen-Run in Edenhain nur wenig Glück. Hier haben wir in 90 Minuten etwa die Hälfte der möglichen Gypsum pro Tag verdient. Erschwerend kommt hinzu, dass der Trank nur eine Stunde hält, aber nur einmal am Tag hergestellt werden kann. Der Aufwand scheint etwas höher zu sein, weil es eben keine Garantie auf die Drops gibt.

Der Saphir-Gips dürfte die Endgame-Dungeons wieder attraktiver machen, allerdings werden hier eine Gruppe und ein Orb als Voraussetzung benötigt. Das macht den Verdienst ebenfalls etwas schwieriger.

Kompetenzen verbessern – So funktioniert es

Was ist Kompetenz? Kompetenz ist der Rüstwert, in dem ihr etwa Ausrüstungsgegenstände gedroppt bekommt, sofern das Gebiet, in dem ihr euch befindet, das passende Level hat. Jeder Spieler auf Stufe 60 startet mit einer Kompetenz von 500. Das bedeutet, dass ihr von Mobs der Stufe 55+ Ausrüstung mit dem Rüstwert 500 gedroppt bekommt.

Je höher eure Kompetenz ist, desto besser der Rüstwert, den ihr gedroppt bekommt.

Der rosa Wert neben der Ausrüstung gibt das Kompetenz-Level (hier 520) an.

Wie erhöht man Kompetenz? Dafür gibt es jetzt verschiedene Wege:

Ein Gips-Abdruck erhöht die Kompetenz garantiert um 1 bis 3.

In den beiden Endgame-Dungeons Lazarus Instrumentarium und Garten des Ursprungs verdient ihr jeweils für den ersten Abschluss pro Tag zusätzliche Kompetenz.

Ihr könnt eure Kompetenz steigern, in dem ihr stumpf Mobs und Truhen in Endgame-Gebieten grindet.

Wie funktioniert das mit dem Grind? Wenn ihr – im passenden Level-Bereich – Mobs besiegt und Truhen öffnet, habt ihr eine Chance auf Loot mit eurem passenden Rüstwert. Allerdings habt ihr auch die Chance auf einen Drop mit höherem Rüstwert als eurer Kompetenz.

Die Chance liegt bei jedem Drop und jeder Truhe exakt bei 1 %.

Jedes Mal jedoch, wenn ihr KEINEN besseren Drop als eurer Kompetenz entsprechend bekommt, erhöht sich die Chance um 0,1 %. Nach 990 Drops habt ihr also eine Chance auf 100 %, dass sich eure Kompetenz erhöht. In der Regel passiert das aber schon viel eher.

Kompetenz wird ab 2022 euren Rüstwert bestimmen

Warum ist der Kompetenz-Wert so wichtig? Die Kompetenz ist aus zwei Gründen wichtig.

Zum einen bestimmt dieser Wert den Loot, den ihr in der offenen Welt bekommt.

Zum anderen soll es 2022 eine Änderung geben, durch die die Kompetenz den Wert eurer Rüstung bestimmt. Besitzt ihr also eine Kompetenz von 520 bei der Brust, kauft im Auktionshaus aber einen Gegenstand mit dem Rüstwert 600, wird dieser auf 520 runterskaliert, bis ihr euren Rüstwert ebenfalls erhöht.

Dieses System soll laut den Entwicklern verhindern, dass die Spieler einfach mit Geld die beste Rüstung kaufen.

Inzwischen gibt es einige Anpassungen am System, etwa mit selbst hergestellten Gegenständen im Crafting. Die skalieren nicht nach unten, weil das ja eine Bestrafung für die Spieler wäre. Mehr dazu hier:

