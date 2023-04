New World bringt die Killer-Kaninchen zurück – Garantiert euch Loot, für den ihr vorher Glück brauchtet

New World bringt das jährliche Oster-Event „Die Rache der Kaninchen“ zurück, über das ihr Gips, Lagerplatz im eigenen Haus und ein neues Item für mehr Glück im Spiel verdienen könnt. Dieses Jahr wurden die Drop-Chancen angepasst, damit ihr eine Garantie auf jedes Item habt.

Was steckt hinter dem Kaninchen-Event? Vom 12. bis zum 25. April bleibt das Oster-Event aktiv. Darin dreht sich alles um Kaninchen, die durch Azoth verseucht und dadurch stärker wurden. Sie befinden sich in allen Gebieten und lassen sich in der Regel mit einem Angriff ausschalten. Alle wichtigen Spawnpunkte findet ihr hier:

New World: Wo findet man Kaninchen?

Wie auch im letzten Jahr, könnt ihr Items für höhere Drop-Chancen, eine Truhe mit 1050 Lagerplatz im eigenen Haus sowie Gips bei den Kaninchen finden. Außerdem gibt es einen neuen Skin fürs Kopfteil. Neu ist dieses Jahr jedoch der garantierte Drop, wenn ihr nur genügend Hasen killt.

400 Kaninchen für mehr Lagerplatz

Wie sehen die Drop-Chancen genau aus?

Der Diamant-Gips hat eine Dropwahrscheinlichkeit von 66 %. Ihr könnt maximal 6 Gips pro Tag finden.

Die Verderbte Hasenpfote hat eine Dropwahrscheinlichkeit von 80 % und ihr könnt maximal 5 pro Tag finden.

Die Verderbte-Kaninchen-Maske ist der neue Kopf-Skin und hat eine Dropwahrscheinlichkeit von 0,5 %. Allerdings erhaltet ihr die Maske garantiert nach 200 getöteten Kaninchen. Hier könnt ihr jedoch nur eine Maske beim gesamten Event bekommen.

Die Verderbte Aufbewahrungstruhe des Hasen ist der Hauptgewinn beim Event. Die Dropwahrscheinlichkeit liegt jedoch nur bei 0,25 %. Nach 400 getöteten Kaninchen erhaltet ihr die Truhe jedoch garantiert. Auch hier könnt ihr nur eine pro Event bekommen.

Die täglichen Belohnungen werden um 5:00 Uhr deutscher Zeit zurückgesetzt.

Lohnt sich das Event? Jein. Wer seine Ausrüstung noch aufwerten muss, sollte täglich die 6 Gips farmen, um so wahlweise an Kompetenz oder an weitere Schattensplitter zu kommen. Die Truhe ist zudem eine nützliche Erweiterung des eigenen Hauses, die sich durchaus lohnt.

Doch abseits davon ist es nur ein kleines Fun-Event, mit dem man sich nicht allzu sehr beschäftigen muss.

Wer generell über eine Rückkehr zu New World nachdenkt, findet hier einen aktuellen Eindruck:

