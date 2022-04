New World: Wo findet man Kaninchen?

Kaninchen sind in New World eine gute Quelle, um schnell an Nahrung zu kommen. Während des aktuell laufenden Oster-Events werden diese Kaninchen sogar zu echten Killern und bringen guten Loot. Wir verraten, wo ihr überall Kaninchen finden könnt.

Wo findet man in New World Kaninchen? Kaninchen findet man grundsätzlich überall in der Spielwelt, oftmals versteckt im Gras. Wer die Augen offen hält, wird über kurz oder lang ein Kaninchen finden.

Allerdings gibt es in der Welt auch spezielle Kaninchen-Spawnpunkte, an denen dann gleich eine ganze Kolonie auf einem Haufen sitzt. Diese Spawnpunkte sind vor allem für das aktuell laufende Oster-Event interessant, da ihr darüber neue Items und Diamant-Gips verdienen könnt.

Das sind die großen Kaninchen-Spawns in New World

Wo ist der Kaninchen-Spawn in der Unsteten Küste? Der Spawn-Punkt in der Unsteten Küste dürfte zu den bekanntesten im Spiel zählen. Ihr findet ihn leicht nördlich der Stadt und er ist sogar als Spawnpunkt auf der Karte markiert, weil dort die Kaninchen-Insel ist.

Wo ist der Kaninchen-Spawn in Immerfall? In Immerfall erscheinen viele Kaninchen einfach rund um die Stadt herum. Dort müsst ihr nur durch das Gras wandern. Ein weiterer beliebter Spawnpunkt ist links im Gebiet Entrissene Küste:

Wo ist der Kaninchen-Spawn in Erstes Licht? In Erstes Licht findet ihr einige Kaninchen direkt nördlich der Siedlung:

Wo ist der Kaninchen-Spawn in Lichtholz? In Lichtholz müsst ihr der Straße von der Siedlung Richtung Süden folgen. Bei den Unirdischen gibt es dann einen größeren Kaninchen-Spawn.

Wo ist der Kaninchen-Spawn in Webermoor? In Webermoor müsst ihr in das Dreieck von Brackwasser und Unstete Küste. Auch dort finden sich einige Kaninchen.

Kennt ihr weitere gute Orte, an denen man Kaninchen farmen kann? Und wie findet ihr das neue Oster-Event? Schreibt es gerne in die Kommentare.

