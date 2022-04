New World bringt heute Killer-Kaninchen-Event und wichtigen Bugfix

In New World erscheint heute der neue Patch 1.4.2. Dieser enthält das neue Event „Die Rache der Kaninchen“, über das ihr Gips, Belohnungstruhen und ein neues Item für mehr Glück im Spiel verdienen könnt. Außerdem wurde ein Exploit bei einem Dungeon-Boss gefixt.

Was ist das für ein Patch? Das Update 1.4.2 ist ein kleiner Patch, der seinen Fokus voll auf das Event und wichtige Bugfixes legt. Die wichtigsten sind:

Ein Exploit bei den Bossen Neishatun und Isabella im neuen Dungeon Herz des Sturmwinds wurde gefixt. Dort konnte man die Boss-Mechaniken aushebeln, in denen man sich hinlegte oder einen bestimmten Ort betrat, an dem man nicht getroffen werden konnte.

Es wurden neue Maßnahmen eingeführt, die Spieler daran hindern, eine gesperrte Arena zu betreten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Elementarpflanzen beim Sammeln nicht die korrekten Rohstoffe gebracht haben.

Wann sind die Änderungen im Spiel? Die Wartungsarbeiten für den Patch begannen heute, am 12. April, um 8:00 Uhr. Die Server sollten gegen 10:30 Uhr wieder online gehen, doch derzeit (10:50 Uhr) sind sie noch offline.

Alles, was ihr zum Endgame von New World wissen müsst – in 2 Minuten

Zwei Wochen lang überfallen Killer-Kaninchen New World

Was steckt hinter dem Kaninchen-Event? Für etwa zwei Wochen soll dieses besondere Oster-Event aktiv bleiben. Seit dem Start von New World haben Spieler immer wieder Kaninchen getötet, doch nun sollen diese Rache an den Spielern nehmen wollen.

Die Kaninchen wurden durch Azoth verseucht und dadurch stärker. Das erinnert etwas an das Truthahn-Event im November. Allerdings ist derzeit noch unklar, ob dies in allen Gebieten der Fall ist. Wir werden den Artikel aktualisieren, sobald das Event aktiv ist.

Was gibt es als Belohnungen? Auf euch warten drei Belohnungen, die von den Hasen gedroppt werden können:

Verderbte Hasenpfoten, ein verzauberter Verbrauchsgegenstand, der bei der Verwendung Spielern 40 Minuten lang zusätzliches Glück beschert. Davon könnt ihr 5 pro Tag bekommen

Verderbte Aufbewahrungstruhe des Hasen, ein seltener Gegenstand, der im Housing herausragende Lagerkapazität bringen soll. Davon könnt ihr maximal einen pro Account bekommen.

Diamant-Gips zum Stärken eurer Kompetenz. Wie gewohnt gibt es davon täglich bis zu 3 Stück, die ihr zu einem Gips-Abdruck zusammenfügen könnt.

Wie findet ihr die Idee dieses Hasen-Events? Oder wie steht ihr gerade generell zu New World? Eine Übersicht dazu, was sich in New World seit dem Release geändert hat, findet ihr hier:

6 Monate nach Release ist New World immer noch mein Top-MMORPG