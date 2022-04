New World stellt neues April-Update vor – Fixt einen Bug, den jeder nutzt

Der Patch im April legt seinen Fokus auf Bugfixes und „Quality of Life“-Änderungen. Die Entwickler von New World möchten einige nervige Probleme lösen, um das Spiel insgesamt besser zu machen. Das Update wird jedoch deutlich kleiner ausfallen, als die vorherigen.

Was steckt im April-Patch? In den offiziellen Patch Notes für den PTR befinden sich etwa 50 Fehlerbehebungen und Anpassungen. Highlights sind:

Die Karte in Städten und Außenposten zoomt jetzt direkt rein, um leichter Handwerksbänke und NPCs zu finden

Es gibt einen Fix für den Schwerkraftbrunnen bei der Streitaxt

Beim Betreten von Instanzen werden nicht länger die Banner mit Fortschritten im Crafting gezeigt

Viele kleine Objekte verlieren ihre Kollision, sodass ihr nicht mehr über sie drüber springen müsst in der Animation

Die Bosse in der Arena fokussieren nun nicht länger Gegner, die gar nicht am Kampf teilnehmen

Zudem wird das Boby-Blocking gefixt, was derzeit der große Trend in Dungeons ist. Man hält einen Boss an einem bestimmten Ort fest, um damit seine Mechaniken auszuhebeln, etwa den Käfig beim ersten Boss im Garten des Ursprungs. Das macht den Kampf zwar einfacher, aber viele verlernen dadurch die eigentliche Mechanik.

Hinzu kommen dutzende kleinere Bugfixes und leichte Anpassungen an der Balance.

Sind das alle Änderungen? Nein. Die kompletten Patch Notes findet ihr im Forum von New World. Allerdings wird es noch weitere Änderungen in den kommenden Tagen geben. Sollte eine große Anpassung dabei sein, wird MeinMMO euch in diesem Artikel darüber informieren.

3v3-Arenen kommen wohl erst im Mai

Was ist mit neuem Content im Patch? Der April-Patch scheint nach aktuellen Informationen auf neue Inhalte zu verzichten. Viele haben jedoch damit gerechnet, dass die PvP-Arenen mit diesem Update eingeführt werden.

Die 3v3-Arenen sollen laut der Roadmap noch im „Frühling 2022“ erscheinen. Der Mai scheint der letzte Monat zu sein, auf den diese Beschreibung noch zutrifft.

Für den Sommer sind dann eine automatische Gruppensuche und ein neues Dungeon geplant und im Herbst kommen ein neues Gebiet und die Waffe Großschwert.

Wann kommt der April-Patch raus? Der Patch wird ab heute, 12. April um 19:00 Uhr, auf den Test-Servern spielbar sein. Der Release soll noch im April stattfinden, wobei die Zeit auf dem PTR kürzer ausfallen soll, als bei den vorherigen Updates.

Was sagt ihr zu dem Patch? Sind die Änderungen wichtig oder seid ihr eher enttäuscht?

Alles zum aktuellen Stand von New World verraten wir hier:

